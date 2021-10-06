"Хочу, чтобы не просто лежала на полке". Беленюк заявил, что намерен продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио

"Хочу сделать доброе дело. Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она – честь и гордость нашей страны. Благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям", – написал спортсмен, попросив поддержать его решение.

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В 2000 году Беленюк занялся греко-римской борьбой. Он – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).