В Украине в четвертый раз пройдет День добрых дел #ЩедрыйВторник

Организаторы рассказали, что в прошлом году в Украине к акции присоединились 126 тыс. участников Фото: zagoriy.foundation

"#ЩедрыйВторник – часть зародившейся в США глобальной акции #GivingTuesday. Его главная идея – популяризировать благотворительность, показать, что творить добро просто и приятно. Это что-то доступное каждому из нас, – отметили в фонде. – #ЩедрыйВторник открывает новые горизонты благотворительности, а его проекты имеют долгосрочное влияние на общество. Мы верим в потенциал Украины и видим, что с каждым годом наших единомышленников становится больше".

Организаторы рассказали, что в прошлом году в Украине к акции присоединились 126 тыс. участников, и они рассчитывают, что в этот раз благотворителей будет еще больше. В фонде подчеркнули, что не обязательно участвовать финансово: можно распространять информацию о проектах, выделить время на волонтерство, отдать вещи, помочь соседям или позаботиться об окружающей среде.

По информации Zagoriy Foundation, ко Дню добрых дел общественные организации, бизнесы, школы, детские сады, специализированные учебные заведения анонсировали больше 350 акций, список опубликован на Карте добра.

Обо всех добрый делах нужно рассказывать в соцсетях, считают организаторы, чтобы своим примером поощрять других людей приобщаться к благотворительности. Для этого придумали специальную информационную кампанию "Добро должно звучать громко", информация о ней также размещена на сайте.