Ситуация на валютном рынке Украины улучшается – НБУ

Об этом заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал во время встречи с представителями Немецко-украинской промышленно-торговой палаты на прошлой неделе, сообщила 10 апреля пресс-служба НБУ.

"О восстановлении [экономики] свидетельствует: улучшение ожиданий бизнеса – индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня; рост количества и товарооборота кафе и ресторанов; увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, изготовление стали и чугуна, – говорится в релизе. – Ситуация на валютном рынке также улучшается. Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2–4%".

Согласно данным НБУ, валютный рынок стабилизировался благодаря:

ритмичному поступлению международной помощи, дальнейшему приспособлению экономики к условиям войны и продлению "зернового соглашения";

калибровке Нацбанком валютных ограничений, регулятор считает, что это позволило минимизировать непроизводительный отток капитала из Украины;

последовательной монетарной политике НБУ, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов;

введению Нацбанком инструментов для снижения спроса и увеличения предложения в наличном сегменте валютного рынка. В их числе: депозит с безналичной покупкой валюты и депозит с защитой от изменения курса;

дальнейшей стабилизации ожиданий, в частности благодаря отказу от эмиссионного финансирования дефицита бюджета и росту привлекательности гривневых активов.

В НБУ подчеркивают, что хотя макроэкономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется, для полноценного послевоенного восстановления необходимы будут значительные ресурсы.

"Потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции Всемирного банка оценили в $411 млрд, из которых $14 млрд – это критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году", – добавили в Нацбанке.