ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Ситуация на валютном рынке Украины улучшается – НБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Николайчук рассказал о восстановлении экономики и ситуации на валютном рынке Украины
Николайчук рассказал о восстановлении экономики и ситуации на валютном рынке Украины
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В течение февраля – марта в Украине восстанавливалась экономическая активность, которая была приостановлена из-за атак РФ по энергообъектам и энергетического террора, также стабилизировалась ситуация на валютном рынке.

Об этом заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал во время встречи с представителями Немецко-украинской промышленно-торговой палаты на прошлой неделе, сообщила 10 апреля пресс-служба НБУ. 

"О восстановлении [экономики] свидетельствует: улучшение ожиданий бизнеса – индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня; рост количества и товарооборота кафе и ресторанов; увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, изготовление стали и чугуна, – говорится в релизе. – Ситуация на валютном рынке также улучшается. Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2–4%".

Согласно данным НБУ, валютный рынок стабилизировался благодаря:

  • ритмичному поступлению международной помощи, дальнейшему приспособлению экономики к условиям войны и продлению "зернового соглашения";
  • калибровке Нацбанком валютных ограничений, регулятор считает, что это позволило минимизировать непроизводительный отток капитала из Украины; 
  • последовательной монетарной политике НБУ, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов;
  • введению Нацбанком инструментов для снижения спроса и увеличения предложения в наличном сегменте валютного рынка. В их числе: депозит с безналичной покупкой валюты и депозит с защитой от изменения курса;
  • дальнейшей стабилизации ожиданий, в частности благодаря отказу от эмиссионного финансирования дефицита бюджета и росту привлекательности гривневых активов. 

В НБУ подчеркивают, что хотя макроэкономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется, для полноценного послевоенного восстановления необходимы будут значительные ресурсы.

"Потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции Всемирного банка оценили в $411 млрд, из которых $14 млрд – это критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году", – добавили в Нацбанке.

Контекст:

24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.

В государственном бюджете на 2023 год, как уточнила пресс-служба Министерства финансов, согласно прогнозу, заложен среднегодовой курс гривны на уровне 42,2 грн/$.

Теги: НБУ, экономика, валютный рынок, Нацбанк, курс гривны, Сергей Николайчук, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Галина ГРИШИНА
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (51053) G
2
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (39003)
3
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (38996)
4
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (38626)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (35661)
6
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (33676)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (32379)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (27548) Актуально
 
 
 
 