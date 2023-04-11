Ситуация на валютном рынке Украины улучшается – НБУ

Об этом заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал во время встречи с представителями Немецко-украинской промышленно-торговой палаты на прошлой неделе, сообщила 10 апреля пресс-служба НБУ.
"О восстановлении [экономики] свидетельствует: улучшение ожиданий бизнеса – индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня; рост количества и товарооборота кафе и ресторанов; увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, изготовление стали и чугуна, – говорится в релизе. – Ситуация на валютном рынке также улучшается. Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2–4%".
Согласно данным НБУ, валютный рынок стабилизировался благодаря:
В НБУ подчеркивают, что хотя макроэкономическая ситуация в Украине постепенно стабилизируется, для полноценного послевоенного восстановления необходимы будут значительные ресурсы.
"Потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции Всемирного банка оценили в $411 млрд, из которых $14 млрд – это критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году", – добавили в Нацбанке.
24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, НБУ зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.
В государственном бюджете на 2023 год, как уточнила пресс-служба Министерства финансов, согласно прогнозу, заложен среднегодовой курс гривны на уровне 42,2 грн/$.