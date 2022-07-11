СКМ Ахметова перечислила в бюджет €1,2 млрд налогов с начала года

"Принадлежащая Ахметову группа СКМ была крупнейшим налогоплательщиком и инвестором страны. В первой половине этого года его компании уплатили в бюджет €1,2 млрд налогов и сборов", – пишет издание.

Однако по мере разрушения Россией украинских промышленных активов и транспортной инфраструктуры ситуация в экономике ухудшается, отмечают авторы.



"Ситуация очень сложная. Я ожидаю существенное падение объемов производства и реализации продукции, что скажется и на экономических показателях страны, и на налоговых поступлениях", — цитирует издание слова Рината Ахметова.

