СКМ Ахметова перечислила в бюджет €1,2 млрд налогов с начала года

"Принадлежащая Ахметову группа СКМ была крупнейшим налогоплательщиком и инвестором страны. В первой половине этого года его компании уплатили в бюджет €1,2 млрд налогов и сборов", – пишет издание.
Однако по мере разрушения Россией украинских промышленных активов и транспортной инфраструктуры ситуация в экономике ухудшается, отмечают авторы.
"Ситуация очень сложная. Я ожидаю существенное падение объемов производства и реализации продукции, что скажется и на экономических показателях страны, и на налоговых поступлениях", — цитирует издание слова Рината Ахметова.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятия Ахметова передали на помощь ВСУ и гуманитарные программы 2,7 млрд грн.
Предприятия СКМ закупают средства индивидуальной защиты для военнослужащих, рации, тепловизоры, дроны, автомобили. Фонд Рината Ахметова реализует программы гуманитарной помощи населению, обеспечивая людей продуктами питания, медикаментами и вещами первой необходимости.