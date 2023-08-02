Союз молочных предприятий Украины будет участвовать в подготовке плана реформ и инвестиций в АПК для реализации программы ЕС

О старте инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает выделение до €50 млрд в течение четырех лет, объявили по итогам Конференции по восстановлению Украины. Программа предусматривает поддержку в виде грантов и ссуд для поддержания финансовой стабильности Украины, специальную инвестструктуру для привлечения и мобилизации государственных и частных инвестиций для восстановления Украины, а также техническую помощь для поддержки реформ, а также поддержки муниципалитетов, гражданского общества.

Для имплементации Ukraine Facility правительство Украины готовит план восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также детализирует реформы и инвестиции, в том числе в агропромышленном комплексе Украины, которые необходимо будет провести для вступления в ЕС.

Проект планируют разработать до 15 сентября 2023 года, предложения для секторальных стратегий можно подавать до 15 ноября.

"СМПУ готова активно участвовать в этой деятельности и оказывать экспертную помощь в вопросах, касающихся развития молочной отрасли", – заявили в союзе.