В Крыму сообщили о взрыве в Симферопольском районе

Канал опубликовал фото, на котором виден дым от взрыва.

Telegram-канал "ЧП/Симферополь" также написал о взрыве. "Симферопольский район, пгт Гвардейское, очень мощный взрыв и шапка в воздухе", – говорится в сообщении.

Там расположена авиабаза "Гвардейское", пишет "Радіо Свобода". В настоящее время аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ, на нем базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС.

Оккупационные власти Крыма пока не комментировали происшествие.