В Крыму сообщили о взрыве в Симферопольском районе

Канал опубликовал фото, на котором виден дым от взрыва.
Telegram-канал "ЧП/Симферополь" также написал о взрыве. "Симферопольский район, пгт Гвардейское, очень мощный взрыв и шапка в воздухе", – говорится в сообщении.
Там расположена авиабаза "Гвардейское", пишет "Радіо Свобода". В настоящее время аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ, на нем базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.
Минобороны страны-агрессора РФ 30 июля в Telegram заявило об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму, которая якобы была отбита. Украинские военные эту информацию не комментировали.