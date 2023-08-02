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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму сообщили о взрыве в Симферопольском районе

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В Крыму прогремел взрыв
В Крыму прогремел взрыв
Фото: Крымский ветер / Telegram

В оккупированном Крыму 2 августа был слышен громкий взрыв. Это произошло в селе Гвардейское Симферопольского района, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Канал опубликовал фото, на котором виден дым от взрыва.

Telegram-канал "ЧП/Симферополь" также написал о взрыве. "Симферопольский район, пгт Гвардейское, очень мощный взрыв и шапка в воздухе", – говорится в сообщении.

Там расположена авиабаза "Гвардейское", пишет "Радіо Свобода". В настоящее время аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ, на нем базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС.

Оккупационные власти Крыма пока не комментировали происшествие.
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.

Минобороны страны-агрессора РФ 30 июля в Telegram заявило об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму, которая якобы была отбита. Украинские военные эту информацию не комментировали.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, Симферополь, взрыв, война России против Украины
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