За месяц Россию и оккупированный Крым 16 раз атаковали беспилотники – СМИ

За месяц беспилотники пять раз появлялись в Москве Фото: ЕРА

"Атаки дронов на Москву и другие города России, а также аннексированный Крым происходят регулярно. Власти РФ обвиняют в них ВСУ, украинская сторона официально подтверждает свою причастность только к некоторым атакам в Крыму", – пишет издание.

"Медуза" опубликовала список из 16 атак, пять из которых пришлись на Москву, – 4-го, 24-го, 28-го, 30 июля и 1 августа.

Оккупированный Крым атаковали, по версии "Медузы", пять раз, Белгородскую область РФ – дважды, а также по одному разу Брянскую, Ростовскую, Курскую и Воронежскую области страны-агрессора.

Наиболее массированной атакой, о которой пишет издание, была атака 30 июля в Крыму, использовались якобы "25 беспилотников самолетного типа".