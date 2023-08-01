За месяц Россию и оккупированный Крым 16 раз атаковали беспилотники – СМИ

"Атаки дронов на Москву и другие города России, а также аннексированный Крым происходят регулярно. Власти РФ обвиняют в них ВСУ, украинская сторона официально подтверждает свою причастность только к некоторым атакам в Крыму", – пишет издание.
"Медуза" опубликовала список из 16 атак, пять из которых пришлись на Москву, – 4-го, 24-го, 28-го, 30 июля и 1 августа.
Оккупированный Крым атаковали, по версии "Медузы", пять раз, Белгородскую область РФ – дважды, а также по одному разу Брянскую, Ростовскую, Курскую и Воронежскую области страны-агрессора.
Наиболее массированной атакой, о которой пишет издание, была атака 30 июля в Крыму, использовались якобы "25 беспилотников самолетного типа".
В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий.
Это уже вторая атака на "Москва-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.
Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.