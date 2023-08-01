Подоляк об атаке дронов на Москву: Война возвращается к своим авторам

По его словам, развязанная РФ в Украине война постепенно перемещается на территорию агрессора.
"Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая, в свою очередь, скоро окончательно переместится на территорию "авторов войны", чтобы забрать все их долги", – написал Подоляк.
Советник главы ОПУ считает происходящее в РФ "объективным историческим процессом".
"Больше неопознанных беспилотников, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны", – обрисовал он будущее страны-агрессора.
#Moscow is rapidly getting used to a full-fledged war, which, in turn, will soon finally move to the territory of the "authors of the war" to collect all their debts... Everything that will happen in #Russia is an objective historical process. More unidentified drones, more…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2023
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1 августа беспилотные летательные объекты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. В мэрии сообщили, что поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В минобороны РФ утверждают, что ночью Москву атаковали несколько украинских дронов. Два из них якобы были сбиты над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.
31 июля, по данным росСМИ, в силовые ведомства Москвы и области за прошедшие сутки поступило 162 сообщения жителей о беспилотниках.
В ночь на 30 июля в элитном комплексе "Москва-Сити" в столице РФ произошел взрыв, сообщили российские пропагандистские СМИ. В результате повреждено 50-этажное здание "IQ-квартал", выбиты стекла и в нескольких других зданиях.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля назвал происходящее в РФ "неизбежным, естественным и абсолютно справедливым процессом". "Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы", – сказал он.