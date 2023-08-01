Подоляк об атаке дронов на Москву: Война возвращается к своим авторам

По его словам, развязанная РФ в Украине война постепенно перемещается на территорию агрессора.

"Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая, в свою очередь, скоро окончательно переместится на территорию "авторов войны", чтобы забрать все их долги", – написал Подоляк.

Советник главы ОПУ считает происходящее в РФ "объективным историческим процессом".

"Больше неопознанных беспилотников, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны", – обрисовал он будущее страны-агрессора.

#Moscow is rapidly getting used to a full-fledged war, which, in turn, will soon finally move to the territory of the "authors of the war" to collect all their debts... Everything that will happen in #Russia is an objective historical process. More unidentified drones, more… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2023

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