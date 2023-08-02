"Ни на что не повлияет. Эксцессы будут продолжаться". В ГУР прокомментировали ремонт Крымского моста

"Мы уже не один раз слышали, что это незаконное сооружение [Крымский мост] "защищено" и охраняется всеми силами и средствами. Тем не менее уже дважды происходили инциденты, эксцессы, "бавовна", кара Божия, которые вызывали разрушения этого незаконного сооружения", – сказав Юсов.
Разрушения моста вызывали осложнения в логистике и перемещении военной техники российских оккупантов, добавил он.
"Подобные эксцессы вполне логично будут продолжаться и в будущем", – сказал Юсов.
Он добавил: они будут происходить до тех пор, пока украинская территория не будет деоккупированной, а Крымский мост не будет демонтирован.
По поводу ремонта моста представитель ГУР добавил, что оккупанты строят сооружения из "подручных материалов".
"Она не является высокотехнологичной, и в конце концов, стратегически это ни на что не повлияет, но люди "бегают, суетятся", за этим интересно наблюдать", – заявил Юсов.
Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить после оккупации полуострова, в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью.
За последний год на Крымском мосту дважды происходили взрывы. Первый раз – 8 октября 2022 года. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Российские СМИ сообщали о четырех погибших. Автомобильное движение по мосту восстановили в феврале 2023 года, железнодорожное – в мае.
Второй взрыв произошел 17 июля. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, которая в момент взрыва ехала по мосту. В результате происшествия серьезные повреждения получили два пролета моста.
В обоих случаях сразу после инцидентов СБУ прямо не признавала свою причастность к ним. В спецслужбе заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
В июле Минобороны Украины признало, что первый удар по Крымскому мосту был нанесен Украиной, "чтобы сломать россиянам логистику". 26 июля глава СБУ Василий Малюк впервые подтвердил, что подрыв Крымского моста в октябре 2022 года был операцией украинской спецслужбы.