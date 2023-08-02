"Ни на что не повлияет. Эксцессы будут продолжаться". В ГУР прокомментировали ремонт Крымского моста

Разрушения Крымского моста вызывали осложнения в логистике между страной-агрессором РФ и полуостровом Фото: EPA

"Мы уже не один раз слышали, что это незаконное сооружение [Крымский мост] "защищено" и охраняется всеми силами и средствами. Тем не менее уже дважды происходили инциденты, эксцессы, "бавовна", кара Божия, которые вызывали разрушения этого незаконного сооружения", – сказав Юсов.

Разрушения моста вызывали осложнения в логистике и перемещении военной техники российских оккупантов, добавил он.

"Подобные эксцессы вполне логично будут продолжаться и в будущем", – сказал Юсов.

Он добавил: они будут происходить до тех пор, пока украинская территория не будет деоккупированной, а Крымский мост не будет демонтирован.

По поводу ремонта моста представитель ГУР добавил, что оккупанты строят сооружения из "подручных материалов".

"Она не является высокотехнологичной, и в конце концов, стратегически это ни на что не повлияет, но люди "бегают, суетятся", за этим интересно наблюдать", – заявил Юсов.