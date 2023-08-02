ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Ни на что не повлияет. Эксцессы будут продолжаться". В ГУР прокомментировали ремонт Крымского моста

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разрушения Крымского моста вызывали осложнения в логистике между страной-агрессором РФ и полуостровом
Разрушения Крымского моста вызывали осложнения в логистике между страной-агрессором РФ и полуостровом
Фото: EPA

Попытки страны-агрессора России защитить Крымский мост от морских дронов с помощью боновых заграждений не принесут желаемого результата. Об этом 1 августа заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, видеозапись опубликована в YouTube канала ТСН.

"Мы уже не один раз слышали, что это незаконное сооружение [Крымский мост] "защищено" и охраняется всеми силами и средствами. Тем не менее уже дважды происходили инциденты, эксцессы, "бавовна", кара Божия, которые вызывали разрушения этого незаконного сооружения", – сказав Юсов.

Разрушения моста вызывали осложнения в логистике и перемещении военной техники российских оккупантов, добавил он. 

одобные эксцессы вполне логично будут продолжаться и в будущем", – сказал Юсов.

Он добавил: они будут происходить до тех пор, пока украинская территория не будет деоккупированной, а Крымский мост не будет демонтирован.

По поводу ремонта моста представитель ГУР добавил, что оккупанты строят сооружения из "подручных материалов".

"Она не является высокотехнологичной, и в конце концов, стратегически это ни на что не повлияет, но люди "бегают, суетятся", за этим интересно наблюдать", – заявил Юсов.

Контекст:

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить после оккупации полуострова, в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью

За последний год на Крымском мосту дважды происходили взрывы. Первый раз – 8 октября 2022 года. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Российские СМИ сообщали о четырех погибших. Автомобильное движение по мосту восстановили в феврале 2023 года, железнодорожное – в мае

Второй взрыв произошел 17 июля. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, которая в момент взрыва ехала по мосту. В результате происшествия серьезные повреждения получили два пролета моста. 

В обоих случаях сразу после инцидентов СБУ прямо не признавала свою причастность к ним. В спецслужбе заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

В июле Минобороны Украины признало, что первый удар по Крымскому мосту был нанесен Украиной, "чтобы сломать россиянам логистику". 26 июля глава СБУ Василий Малюк впервые подтвердил, что подрыв Крымского моста в октябре 2022 года был операцией украинской спецслужбы.

Теги: Россия, Крым, Украина, Андрей Юсов, Крымский мост, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Достаточно трехкратной обработки". Сделайте это эффективное опрыскивание томатов от фитофторы
"Достаточно трехкратной обработки". Сделайте это эффективное опрыскивание томатов от фитофторы
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка
Тренд "голые ногти". Четыре фото Тины Кароль с нюдовым маникюром
Тренд "голые ногти". Четыре фото Тины Кароль с нюдовым маникюром
Галина ГРИШИНА
Агилера надела юбку-сумку от немецкого бренда. Фото
Агилера надела юбку-сумку от немецкого бренда. Фото
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе
Галина ГРИШИНА
"Люди, которые от него отказались, не поинтересовались, как он". Мирошниченко снялся для украинского глянца вместе с приемным сыном Марселем
"Люди, которые от него отказались, не поинтересовались, как он". Мирошниченко снялся для украинского глянца вместе с приемным сыном Марселем
Галина ГРИШИНА
"Идеальный вечер для семьи Монфис". В сети показали, как Свитолина после победы над белоруской поддержала мужа до и после его поединка
"Идеальный вечер для семьи Монфис". В сети показали, как Свитолина после победы над белоруской поддержала мужа до и после его поединка
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и сорняки сразу же исчезнут с участка. Эксперт рассказала, как без химии бороться с бурьянами на огороде
Добавьте это в воду – и сорняки сразу же исчезнут с участка. Эксперт рассказала, как без химии бороться с бурьянами на огороде
Галина ГРИШИНА
Фролова, которая живет в ОАЭ: Скучаю, но не уверена, что кто-то будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день отдаляет от Украины
Фролова, которая живет в ОАЭ: Скучаю, но не уверена, что кто-то будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день отдаляет от Украины
Галина ГРИШИНА
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Галина ГРИШИНА
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
Галина ГРИШИНА
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Галина ГРИШИНА
Гиалуроновая кислота. Эксперты рассказали, как ее использовать, чтобы получить заметный омолаживающий эффект
Гиалуроновая кислота. Эксперты рассказали, как ее использовать, чтобы получить заметный омолаживающий эффект
Галина ГРИШИНА
49-летний Данилко о любви: Бабочки в животе? Я уже не помню. Но мы становимся лучше, пока не расстанемся
49-летний Данилко о любви: Бабочки в животе? Я уже не помню. Но мы становимся лучше, пока не расстанемся
Галина ГРИШИНА
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Маск выложил в сеть провокационное фото
Маск выложил в сеть провокационное фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (268216)
2
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (242295)
3
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (158259)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (89836)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (88585)
6
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (63936)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (60760)
8
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (55919)
 
 
 
 