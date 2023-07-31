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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты оградили Крымский мост бонами, чтобы спасти его от ударов надводных беспилотников – росСМИ

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Оккупанты предпринимают дополнительные меры безопасности после ударов по Крымскому мосту
Оккупанты предпринимают дополнительные меры безопасности после ударов по Крымскому мосту
Фото: EPA

Российские оккупанты планируют разместить боновые заграждения по всей длине Крымского моста. Фотографии уже установленных заграждений 31 июля обнародовал российский Telegram-канал Mash.

"Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. В перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности", – сказано в сообщении.

Такие заграждения, по данным Mash, предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина.

Контекст:

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить после оккупации полуострова, в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью

За последний год на Крымском мосту дважды происходили взрывы. Первый раз – 8 октября 2022 года. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Российские СМИ сообщали о четырех погибших. Автомобильное движение по мосту восстановили в феврале 2023 года, железнодорожное – в мае

Второй взрыв произошел 17 июля. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, которая в момент взрыва ехала по мосту. В результате происшествия серьезные повреждения получили два пролета моста. 

В обоих случаях сразу после инцидентов СБУ прямо не признавала свою причастность к ним. В спецслужбе заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

В июле Минобороны Украины признало, что первый удар по Крымскому мосту был нанесен Украиной, "чтобы сломать россиянам логистику". 26 июля председатель СБУ Василий Малюк впервые подтвердил, что подрыв Крымского моста в октябре 2022 года был операцией украинской спецслужбы.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ сообщили, что вторая атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

Теги: Крым, беспилотники, страна-агрессор, война России против Украины, Крымский мост, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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