Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", – говорится в сообщении.
На фото отмечены строительные краны, которые расположены по обе стороны поврежденного участка.
Ongoing repairs to the Crimean Bridge can be seen in new satellite imagery of the Kerch Strait. The bridge was struck earlier this month. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA— Brady Africk (@bradyafr) July 31, 2023
Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить после оккупации полуострова, в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью.
За последний год на Крымском мосту дважды происходили взрывы. Первый раз – 8 октября 2022 года. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Российские СМИ сообщали о четырех погибших. Автомобильное движение по мосту восстановили в феврале 2023 года, железнодорожное – в мае.
Второй взрыв произошел 17 июля. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, которая в момент взрыва ехала по мосту. В результате происшествия серьезные повреждения получили два пролета моста.
В обоих случаях сразу после инцидентов СБУ прямо не признавала свою причастность к ним. В спецслужбе заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
В июле Минобороны Украины признало, что первый удар по Крымскому мосту был нанесен Украиной, "чтобы сломать россиянам логистику". 26 июля глава СБУ Василий Малюк впервые подтвердил, что подрыв Крымского моста в октябре 2022 года был операцией украинской спецслужбы.