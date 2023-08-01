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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

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В сети показали ремонт Крымского моста, снятый со спутника
В сети показали ремонт Крымского моста, снятый со спутника
Фото: EPA

В сети появились спутниковые фотографии Крымского моста, который оккупанты ремонтируют после его повреждения 17 июля. Их опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter.

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", – говорится в сообщении.

На фото отмечены строительные краны, которые расположены по обе стороны поврежденного участка.

Контекст:

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить после оккупации полуострова, в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью

За последний год на Крымском мосту дважды происходили взрывы. Первый раз – 8 октября 2022 года. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Российские СМИ сообщали о четырех погибших. Автомобильное движение по мосту восстановили в феврале 2023 года, железнодорожное – в мае

Второй взрыв произошел 17 июля. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, которая в момент взрыва ехала по мосту. В результате происшествия серьезные повреждения получили два пролета моста. 

В обоих случаях сразу после инцидентов СБУ прямо не признавала свою причастность к ним. В спецслужбе заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

В июле Минобороны Украины признало, что первый удар по Крымскому мосту был нанесен Украиной, "чтобы сломать россиянам логистику". 26 июля глава СБУ Василий Малюк впервые подтвердил, что подрыв Крымского моста в октябре 2022 года был операцией украинской спецслужбы.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, спутник, ремонт, война России против Украины, Крымский мост, российские оккупанты
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