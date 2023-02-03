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Кинах: Спасение металлургии должно рассматриваться в плоскости национальной и экономической безопасности

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Анатолий Кинах: Необходимо наладить взаимодействие с европейскими партнерами по поставке продукции через западную границу
Анатолий Кинах: Необходимо наладить взаимодействие с европейскими партнерами по поставке продукции через западную границу
Фото: uspp.ua

В Украине вопрос спасения горно-металлургического комплекса нужно решать в плоскости национальной и экономической безопасности, поэтому власть должна действовать системно и комплексно. Такое мнение высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в интервью "Минпрому".

"Горно-металлургический комплекс закончил 2022 год с падением производства в среднем 70–80%, что создает предпосылки практически уничтожения этой стратегически важной отрасли, которая к началу войны предоставляла 21–22 млрд валютной выручки и вместе с АПК была одним из локомотивов нашей экономики. Вопрос точечными мерами не решишь и на сегодняшний день правительству вместе с парламентом необходимо действовать более согласованно и комплексно. Мы предоставили все предложения, которые дают возможность более гибкой политики в тарифах на транспортировку, энергообеспечение", – отметил он.

Кинах добавил, что нужно вести работу над формированием транспортных коридоров, в том числе по разблокированию морских портов, так как это сделано с зерновым коридором.

"Кроме того, необходимо наладить взаимодействие с европейскими партнерами по поставке продукции через западную границу, решения, которые позволяли бы снизить финансовую нагрузку, и мы вынуждены подчеркнуть, что до сегодняшнего дня эти предложения так и не получили нормативного характера. Украинскому правительству необходимо действовать более динамично и системно, исходя из того, что война принимает затяжной характер, а ресурсы обеспечения являются очень важной составляющей как для победы над врагом, так и для жизнедеятельности нашей страны", – подчеркнул глава УСПП.

По его словам, эти предложения были направлены еще в конце прошлого года в Кабинет Министров и Союз предлагал правительству принять нормативное решение – комплексный план мер.

"Безусловно, с участием представителей Верховной Рады, потому что это требует в том числе некоторых законодательных изменений. К сожалению, уже закончился январь, системного нормативного решения правительства так и не принято и такое заседание не проведено. Мы будем вынуждены уже работать по этой проблеме с Офисом президента и соответствующее обращение на президента уже направлено, потому что возникает угроза практически уничтожения отрасли, а в условиях послевоенного восстановления Украины беспрецедентные масштабы работ по восстановлению и модернизации инфраструктуры, жилья, энергетической и транспортной инфраструктуры будут нуждаться в миллионах и миллионах тонн металла и металлоконструкций. Мы что, будем импортировать эту продукцию, имея такие возможности в Украине? Это абсолютно недопустимо, поскольку затрагивает экономическую безопасность нашего государства", – считает Кинах.

Он сообщил, что в отрасли до полномасштабного вторжения России в Украину работало более полумиллиона человек.

"Также мы параллельно сейчас готовим пакет предложений в Совет национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы этот вопрос рассматривался в плоскости национальной и экономической безопасности. Тем более, здесь присутствует существенный человеческий фактор – в отрасли и до начала войны работало 530 тысяч наших граждан и предприятия были в том числе бюджетообразующими, от которых зависела и социальная сфера и жизнь людей во многих регионах нашего государства. Поэтому этот вопрос нужно рассматривать не только как восстановление мощностей, но и как условия для того, чтобы мы не теряли людей, чтобы люди могли возвращаться на свою родную украинскую землю. Вот цена вопроса и уровень ответственности, и мы будем настаивать, чтобы Украина имела четкий план мер по сохранению, восстановлению этой стратегической отрасли", – резюмировал Кинах.

Теги: Кабинет Министров, война, экономика, импорт, правительство, Анатолий Кинах, металлургия, парламент, УСПП
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