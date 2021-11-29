Списание грузовых вагонов по возрасту содержит признаки коррупции

"Вся программа по утилизации старых товарняков нацелена на обогащение владельцев вагоностроительных заводов", – сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Если инициатива будет реализована, грузоперевозки по железной дороге остановятся, считает генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен.

"Одноразовое списание в 2028 году до 43% рабочего парка приведет просто к коллапсу на УЗ и остановит движение грузовых поездов. Потому что это около 40 тыс. полувагонов и огромное количество, в частности, зерновозов, что составляет почти 50% от нынешнего парка вагонов компании", – заявил он.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если "Укрзалізниця" будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то это спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.