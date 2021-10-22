Списание вагонов по возрасту ухудшит состояние "Укрзалізниці" и обострит ее проблемы с перевозками – эксперт

"Это приведет к значительному усугублению ситуации с перевозками, к негативным последствиям для промышленности и энергетики", – рассказал Тарасенко.
По его словам, "Укрзалізниця" уже сейчас имеет серьезные проблемы с перевозками грузов, поскольку есть дефицит подвижного состава и тяги, а также плохое состояние железнодорожной инфраструктуры. Выведение из эксплуатации свыше 50 тыс. вагонов, которые будут списаны по возрасту, спровоцирует обострение проблем с перевозками из-за резкого дефицита вагонов. Эксперт отметил, что у "Укрзалізниці" нет 60 млрд на закупку новых вагонов, чтобы заменить списанные.
"Сумма необходимых инвестиций – 156 млрд – это общая сумма инвестиций "Укрзалізниці" за шесть или за семь лет. Сумма неподъемная. Поэтому, принимая такие решения, нужно понимать, что это задача нерешаемая", – констатировал Тарасенко.
Он подчеркнул, что решение о списании вагонов по возрасту приведет к значительным потерям для бизнеса и, прежде всего, промышленности и энергетики, которые являются ключевыми клиентами "Укрзалізниці".
8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.
Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если "Укрзалізниця" будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.
"Укрзалізниця" 1 октября объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов. Перевозчик планирует приобрести 30 электропоездов переменного и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. В "Укрзалізниці" покупку обосновали изношенностью парка пригородных электропоездов более чем на 90%. Кроме того, компания собирается приобрести 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки составляет более 31,4 млрд грн.