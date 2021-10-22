Списание вагонов по возрасту ухудшит состояние "Укрзалізниці" и обострит ее проблемы с перевозками – эксперт

Андрей Тарасенко: Это приведет к значительному усугублению ситуации с перевозками, к негативным последствиям для промышленности и энергетики Фото: gmk.center

"Это приведет к значительному усугублению ситуации с перевозками, к негативным последствиям для промышленности и энергетики", – рассказал Тарасенко.

По его словам, "Укрзалізниця" уже сейчас имеет серьезные проблемы с перевозками грузов, поскольку есть дефицит подвижного состава и тяги, а также плохое состояние железнодорожной инфраструктуры. Выведение из эксплуатации свыше 50 тыс. вагонов, которые будут списаны по возрасту, спровоцирует обострение проблем с перевозками из-за резкого дефицита вагонов. Эксперт отметил, что у "Укрзалізниці" нет 60 млрд на закупку новых вагонов, чтобы заменить списанные.

"Сумма необходимых инвестиций – 156 млрд – это общая сумма инвестиций "Укрзалізниці" за шесть или за семь лет. Сумма неподъемная. Поэтому, принимая такие решения, нужно понимать, что это задача нерешаемая", – констатировал Тарасенко.

Он подчеркнул, что решение о списании вагонов по возрасту приведет к значительным потерям для бизнеса и, прежде всего, промышленности и энергетики, которые являются ключевыми клиентами "Укрзалізниці".