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Суд в Киеве передал "Укрнефтебурение" в АРМА. СМИ пишут, что компанию "забрали у Коломойского"

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Компания "Укрнефтебурение" сообщила, что подала апелляцию
Компания "Укрнефтебурение" сообщила, что подала апелляцию
Фото: UNB - Укрнафтобуріння / Facebook

Печерский райсуд Киева по ходатайству Офиса генерального прокурора передал Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) права на добывающую компанию "Укрнефтебурение". Определение об этом, принятое 11 апреля, опубликовано в реестре судебных решений.

Активы "Укрнефтебурения" являются вещественным доказательством в уголовном производстве о получении неправомерной выгоды группой лиц по предварительному сговору в 2000–2023 годах. Помимо этой компании, в деле фигурирует ряд других юридических лиц. По данным следствия, они причастны к злоупотреблению служебным положением с "тяжелыми последствиями" при разработке крупнейшего в Украине Сахалинского месторождения газа и газового конденсата (Харьковская область) и распределении доходов.

Корпоративные права на "Укрнефтебурение" Печерский суд арестовал 7 апреля.

Компания сообщила в Facebook, что подала апелляцию.

https://www.facebook.com/unbua/posts/pfbid0EqiqawUMcquCgEfBiWYSzBnduWLj5p9BEuCPhWQVZ9pd3X2ru3Aa7xCMq4XjPh97l

Ссылаясь на данные из реестра, NV пишет, что компания "Укрнефтебурение" связана с украинскими бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником и что по решению суда ее "забрали у Коломойского".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Игорь Коломойский, Харьковская область, Печерский суд, Виталий Хомутынник, активы, Павел Фукс, АРМА, суд, компании
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