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"Так долго не может быть". Инвестаналитик заявил, что тариф на электричество для населения четыре года не пересматривали, несмотря на инфляцию

Сейчас население в Украине фактически платит только за услуги по поставке и распределению электроэнергии, заявил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Паращий: За четыре года у нас инфляция 20% или 25% была, а электроэнергия для населения не растет. Такое долго не может быть
Паращий: За четыре года у нас инфляция 20% или 25% была, а электроэнергия для населения не растет. Такое долго не может быть
Фото: Concorde Capital / Facebook

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались почти четыре года при инфляции в 20-25%, заявил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий в комментарии изданию Politeka

"За четыре года у нас инфляция 20% или 25% была, а электроэнергия для населения не растет. Такое долго не может быть. Да, мы знаем, у нас постоянно с этим проблемы. Потому что до 2015 года оно тоже пять лет не менялось. Но рано или поздно приходится", – сказал он. 

Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время, писал "Укринформ". Бойко говорил, что средняя стоимость доставки электроэнергии от электростанции к дому составляет 1,03 грн. 

Как пояснил Паращий, сейчас население фактически платит только за услуги по поставке и распределению электроэнергии.

"Если мы говорим, что у нас сейчас тарифы на распределение вырастут из-за реформы в облэнерго, то получается, что сейчас рынок будет еще населению доплачивать за то, что они потребляют электроэнергию", – добавил он. 

Эксперт отметил, что пока преждевременно говорить о степени влияния на экономику вероятного повышения цен на электроэнергию для населения, так как планируемые параметры увеличения тарифов еще не озвучивали. 

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт·час на первые 100 кВт·час и 1,68 грн/кВт·час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. 

Теги: Украина, инфляция, энергетика, Юрий Бойко, электричество, тарифы, электроэнергия, Александр Паращий
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