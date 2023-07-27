Учредитель проекта "Добробат": Если мы просто отстроим дома и не привлечем инвесторов для создания новых предприятий, у нас будут города-призраки

Он напомнил, что добровольческий строительный батальон "Добробат" с первых дней освобождения Киевской области занимается восстановлением населенных пунктов и уже привлек к этому 46 тысяч волонтеров.

"Понимаем, что остро нужны коммуникационные площадки для того, чтобы двигаться дальше. "Добробат" сосредотачивается на первичном восстановлении поврежденного имущества: перекрытии кровель, консервации, установке окон – на важных локальных задачах. Международный форум RE:UKRAINE – о глобальном видении обновления Украины", – объяснил Смирнов.

Форум соберет отраслевых специалистов и членов правительства для обсуждения стратегии общего восстановления Украины, а также станет первым шагом сотрудничества между Украиной и США в этой сфере. Организаторами выступают "Добробат" и американский Центр инноваций (CFI).

"Восстановление – это более широкий вопрос сейчас, это не только о строительстве. Если мы просто отстроим дома и не привлечем инвесторов для создания новых предприятий и рабочих городов, у нас будут города-призраки. Людей не вернешь только с помощью домов, им нужна работа и перспектива развития. Яркий пример – город Изюм, в котором до войны жило 50 тысяч человек, а сейчас – 10 тысяч", – отметил волонтер.

Украине предстоит "перепридумать" некоторые города, убежден он.

"Есть города на востоке страны, имевшие градообразующее предприятие, которого больше нет, потому что оно полностью разрушено и восстанавливаться не будет. И нужно придумать, чем теперь будет заниматься город на 50 тысяч человек, где он будет работать, для чего этот город? Обо всем этом нужно сейчас говорить", – рассказал Смирнов.

Он считает, что представители пострадавших городов должны проявлять активность, так как восстановление не произойдет само собой.

"Есть определенные типы пострадавших городов – они ездят на встречи, подписывают договора о городах-побратимах, участвуют в отраслевых форумах в Польше, они стараются и ищут, общаются с международными компаниями. А есть города, которые ничего не делают, они просто ждут, думают, что придет какой-то европеец, принесет им мешки денег и сам за них придумает, что здесь строить. На самом деле каждый ответственен за свое. Поэтому мы разделили на макровосстановление и микровосстановление региональное. Потому что каждый будет вносить свою лепту", – заявил основатель "Добробата".