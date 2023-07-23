Италия готова помочь Украине в восстановлении Спасо-Преображенского собора и других памяток

"Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас. Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы людей, которые в ней нуждаются", – сказала она.
Мелони подчеркнула, что россияне уничтожают европейскую цивилизацию, ее священные символы.
"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли, готова присоединиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", – добавил итальянский премьер.
Вони нищать нашу європейську цивілізацію,її священні символи.Вільний народ не дозволить себе залякати,варварство не переможе. Італія,з її унікальним у світі досвідом в реєстраційній галузі,готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України. 2/2— Italy in Ukraine (@italyinukr) July 23, 2023
Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. В ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Богослужения в этом храме проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.
В целом российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры. Мэрия Одессы сообщила, что в результате ночной атаки врага повреждения получили более 40 зданий. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений.