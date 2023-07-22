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Украина строит аграрно-сырьевую экономическую модель, забывая о существовании промышленности – СМИ

В Федерации работодателей убеждены, что Украине необходимо внедрять программы поддержки промышленности
В Федерации работодателей убеждены, что Украине необходимо внедрять программы поддержки промышленности
Фото: depositphotos.com

В конце июня Верховная Рада приняла законопроект №8025, направленный в первую очередь на улучшение экспорта аграрной продукции. В то же время, за бортом остался промышленный сектор экономики – который, в отличие от аграриев, вообще не имел доступа к "зерновым коридорам" и морским путям. Таким образом, Украина продолжает строить строящую аграрно-сырьевую экономическую модель, забывая о развитии промышленности. Об этом идет речь в материале на сайте "Минпром".

Издание напомнило, что законопроект №8025 предлагает введение государственной поддержки агропредприятий в части капитального строительства экспортной инфраструктуры. Дополнительно предусмотрено введение отдельной государственной поддержки в части обновления парка зерновозов, зерновых контейнеров, оборудования по погрузке и разгрузке. В то же время, о поддержке промышленности речи не идет.

"Конечно, поддержка агросектора очень важна, ведь Украине необходимо делать все возможное для увеличения возможностей по вывозу экспорта аграрной продукции. Однако стоит упомянуть о промышленности – на которую не распространялся зерновой коридор, и которая иногда не может вовремя выполнять поставку своих товаров в страны Европы из-за перегруженности западных пограничных переходов агропродукцией, теряет клиентов и вынуждена сокращать производственную загруженность. Поэтому предложенная законопроектом государственная поддержка крайне необходима и для промышленности, она не должна быть ограничена исключительно помощью для агро", – отмечается в материале.

В Федерации работодателей убеждены, что Украине необходимо внедрять программы поддержки промышленности, в том числе и отдельные секторальные промышленные программы.

"Мы в ФРУ совместно с народными депутатами и профессиональными экспертами в прошлом году разработали План развития перерабатывающей промышленности. В нем есть основные направления приложения и инструменты и механизмы для возрождения и развития именно перерабатывающей промышленности – она позволяет выпускать товары с высокой добавленной стоимостью, создавать новые рабочие места, а значит, будет возвращать домой миллионы украинцев. Если этот план будет реализован, экономика получит $90 млрд инвестиций, будет создано 570 новых предприятий и 675 тысяч новых рабочих мест, что позволит получить около 3,2 трлн грн дополнительных поступлений в бюджет", – отметили в ФРУ.

Важным элементом государственной политики поддержки промышленности должно стать и развитие инфраструктуры страны – как транспортной, так и энергетической, указывает издание.

"Очень хорошо, что в украинской власти понимают: нашей стране следует отходить от аграрно-сырьевой экономической модели, которая фактически сегодня сформирована. Лишь развитие промышленности и в первую очередь ее перерабатывающего сегмента способно обеспечить устойчивый экономический рост на многие годы и освободиться от ловушки бедности. Поэтому текущая государственная поддержка промышленности должна, по крайней мере, быть зеркальной gпо отношению к поддержке сельского хозяйства, а в дальнейшем значительно мощнее для переработки", – резюмирует издание.

Теги: Верховная Рада, транспорт, инвестиции, экономика, бюджет, промышленность, экспорт, строительство, политика, законопроект, ФРУ, инфраструктура
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