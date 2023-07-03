Украина заняла второе место по уровню цен на спотовом рынке электроэнергии в ЕС – Герус

"В воскресенье, 2 июля, в Украине на спотовом рынке электроэнергии вторая самая высокая цена в Европе. Лоббисты энергетических монополий могут радоваться. Хотя нет, еще требуют полной отмены price cap на ярко выраженном монопольном рынке, чтобы такая цена стала самой высокой в Европе. Есть куда стремиться!" – написал политик.

Контекст:

НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года. Соответствующее решение было принято на ее заседании 31 мая.

27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии.

Начиная с 1 июля 2023 года, сутки будут разделены на три ценовых зоны, в которых максимальные тарифы повышены с 23.00 до 7.00 – на 50%, с 2000 до 3000 грн/МВт-час; с 7.00 до 19.00 – на 40%, с 4000 до 5600 грн/МВт-час; с 19.00 до 23.00 – на 80%, с 4000 до 7200 грн/МВт-час. При этом минимальные предельные цены на РСВ и ВСР не изменились и сохранились на уровне 10 грн/МВт-час.

Предприятия ГМК Украины призвали НКРЭКУ не увеличивать предельные цены, поскольку это приведет к дополнительному росту их затрат и, соответственно, остановке заводов из-за нерентабельности производства. В частности, о такой вероятности сообщили Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, а также Марганецкий горно-обогатительный комбинат. Об этом писал "24 канал".

В то же время энергокомпании отмечали, что без адаптации price cap к европейским стандартам Украина не сможет синхронизироваться с энергорынком Европы.