Украинская таможня ввела среди клиентов понятие "надежный субъект"

Компаниям, которым украинская таможня предоставит статус "надежный субъект", будут оформлять грузы максимально быстро, отметил врио главы ведомства Андрей Павловский.

На таможне рассказали об автоматизации контроля при оформлении грузов Фото: Слобожанська митниця Держмитслужби / Facebook

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) ввела среди участников внешнеэкономической деятельности понятие "надежный субъект". Об этом 9 сентября сообщил врио главы ведомства Андрей Павловский, информирует сайт ГТСУ.

Такой статус получают компании, которые не имеют истории нарушений таможенных правил.

"Это маркер того, что клиент в течение определенного времени соответствует критериям прозрачности. И тогда его оформление проходит максимально быстро...' Украинский или любой другой бизнес, который соблюдает все правила при оформлении груза, не имеет проблем на таможне", – сказал Павловский.

Он также объяснил, что задержка оформления грузов на таможне может быть связана с работой автоматизированной системы.

"Оценивая стоимость груза, мы пользуемся автоматизированной системой анализа и управлением рисками (АСАУР). И если АСАУР обнаруживает заниженную стоимость, то автоматически останавливает оформление до полного выяснения деталей и проверки документов. Эта система проверяет грузы предприятий избирательно и работает абсолютно незаангажированно", – отметил глава таможни.

В марте президент Украины Владимир Зеленский высказывал недовольство работой таможни из-за контрабанды.

19 августа Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского. До него эту должность занимал Игорь Муратов.