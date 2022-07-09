Украинские герои в дополненной реальности. Проходит акция в помощь пострадавшим от войны украинским детям

"Проходит новая благотворительная акция с дополненной реальностью "Брайти – Рождение украинских супергероев". Уничтожай орков и помогай пострадавшим от страшной войны украинским детям. Вся прибыль от акции будет перечислена для строительства детского отделения Центра реабилитации "Несокрушимые" (Unbroken)", – говорится в сообщении.
Акция проходит до 9 августа.
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В АТБ объяснили, что для участия в акции нужно собирать коллекцию из 32 уникальных героев армии "Брайти", символизирующих украинцев, и можно играть в дополненной реальности на смартфоне.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля жертвами агрессии стали, по данным Офиса генерального прокурора Украины на 5 июля, 345 детей, еще 644 получили ранения.