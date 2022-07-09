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Украинские герои в дополненной реальности. Проходит акция в помощь пострадавшим от войны украинским детям

Акция проходит до 9 августа
Акция проходит до 9 августа
Фото: pixabay.com

Украинские супермаркеты сети АТБ проводят акцию с дополненной реальностью, прибыль от которой полностью пойдет на поддержку пострадавших от войны детей. Об этом сеть проинформировала в Fаcebook 6 июля.

"Проходит новая благотворительная акция с дополненной реальностью "Брайти – Рождение украинских супергероев". Уничтожай орков и помогай пострадавшим от страшной войны украинским детям. Вся прибыль от акции будет перечислена для строительства детского отделения Центра реабилитации "Несокрушимые" (Unbroken)", – говорится в сообщении.

Акция проходит до 9 августа.

https://www.facebook.com/ATB.Market.tm/posts/pfbid02hD3n8F3ZmFYrrLSp18M7gBnyuW9cPRN6xqD67UpKcmcugSBfgaqfcsYraYSC7WvKl?__cft__[0]=AZWRbOTcyzhuvj301QUCNGZTSYEfvQYBBn-LzjkYQ7g4X7aH76zutH__oPzQwsiaAQoJBmsW9_dg006ojp9hJ5d2UmOf6s3zVBKfm283bq3HLDMMGZA1_wwg44GOXGO-nJnEcxU1d6bWnc-ffr3VLNA1WwKIw3Gm2Dabr-ygoOJagd-T0RfPIbb_q9enq59bCFk&__tn__=%2CO%2CP-R

В АТБ объяснили, что для участия в акции нужно собирать коллекцию из 32 уникальных героев армии "Брайти", символизирующих украинцев, и можно играть в дополненной реальности на смартфоне.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля жертвами агрессии стали, по данным Офиса генерального прокурора Украины на 5 июля, 345 детей, еще 644 получили ранения.

Теги: помощь, вторжение, прибыль, смартфон, украинцы, АТБ, пострадавшие, акция, супермаркет
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