Украинские герои в дополненной реальности. Проходит акция в помощь пострадавшим от войны украинским детям

"Проходит новая благотворительная акция с дополненной реальностью "Брайти – Рождение украинских супергероев". Уничтожай орков и помогай пострадавшим от страшной войны украинским детям. Вся прибыль от акции будет перечислена для строительства детского отделения Центра реабилитации "Несокрушимые" (Unbroken)", – говорится в сообщении.

Акция проходит до 9 августа.

В АТБ объяснили, что для участия в акции нужно собирать коллекцию из 32 уникальных героев армии "Брайти", символизирующих украинцев, и можно играть в дополненной реальности на смартфоне.