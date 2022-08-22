ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украинский ветеранский фонд запускает программу финансирования бизнеса на сумму от 500 тыс. грн до 1 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фонд работает с февраля
Фонд работает с февраля
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С 5 сентября Украинский ветеранский фонд начинает принимать заявки на финансирование ветеранского бизнеса на сумму от 500 тыс. грн до 1 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе Украинского ветеранского фонда, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

"5 сентября начинаем прием заявок на финансирование ветеранского бизнеса на суммы от 500 тыс. грн до 1 млн грн. Подаваться могут ветераны, их семьи и семьи погибших защитников. Подробная инструкция находится на сайте Украинского ветеранского фонда", – сказала исполнительный директор фонда Наталья Калмыкова.

Она подчеркнула, что речь идет о восстановлении Украины "уже сейчас, а не после победы”.

Прием заявок для участия в программе будет продолжаться до 5 октября. Принять участие могут не только ветераны, члены их семей и члены семей погибших защитников, но и учрежденные ветеранами юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за два года до получения финансовой поддержки.

Контекст:

Государственное бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" создано в феврале 2022 года при Министерстве по делам ветеранов Украины. Его задача – поддержка ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, реабилитация и реинтеграция военных в мирную жизнь.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украине было более 400 тыс. ветеранов, говорила Калмыкова. "Сейчас многие проходят процесс получения статуса участника боевых действий, поэтому сложно оценить, как изменилось это количество. Но, по словам министра обороны Алексея Резникова, сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около 1 млн человек. Мы можем считать, что потенциально все они ветераны", – отмечала она.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бюджет, бизнес, ветераны, финансы, финансирование, ветеран, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (280764)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (198336)
3
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (167761)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (88046)
5
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (33898)
6
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (32606)
7
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины (22090)
8
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (21856)
 
 
 
 