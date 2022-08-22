Украинский ветеранский фонд запускает программу финансирования бизнеса на сумму от 500 тыс. грн до 1 млн грн

"5 сентября начинаем прием заявок на финансирование ветеранского бизнеса на суммы от 500 тыс. грн до 1 млн грн. Подаваться могут ветераны, их семьи и семьи погибших защитников. Подробная инструкция находится на сайте Украинского ветеранского фонда", – сказала исполнительный директор фонда Наталья Калмыкова.

Она подчеркнула, что речь идет о восстановлении Украины "уже сейчас, а не после победы”.

Прием заявок для участия в программе будет продолжаться до 5 октября. Принять участие могут не только ветераны, члены их семей и члены семей погибших защитников, но и учрежденные ветеранами юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за два года до получения финансовой поддержки.