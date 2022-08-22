Украинский ветеранский фонд запускает программу финансирования бизнеса на сумму от 500 тыс. грн до 1 млн грн

"5 сентября начинаем прием заявок на финансирование ветеранского бизнеса на суммы от 500 тыс. грн до 1 млн грн. Подаваться могут ветераны, их семьи и семьи погибших защитников. Подробная инструкция находится на сайте Украинского ветеранского фонда", – сказала исполнительный директор фонда Наталья Калмыкова.
Она подчеркнула, что речь идет о восстановлении Украины "уже сейчас, а не после победы”.
Прием заявок для участия в программе будет продолжаться до 5 октября. Принять участие могут не только ветераны, члены их семей и члены семей погибших защитников, но и учрежденные ветеранами юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за два года до получения финансовой поддержки.
Государственное бюджетное учреждение "Украинский ветеранский фонд" создано в феврале 2022 года при Министерстве по делам ветеранов Украины. Его задача – поддержка ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, реабилитация и реинтеграция военных в мирную жизнь.
До начала полномасштабного вторжения РФ в Украине было более 400 тыс. ветеранов, говорила Калмыкова. "Сейчас многие проходят процесс получения статуса участника боевых действий, поэтому сложно оценить, как изменилось это количество. Но, по словам министра обороны Алексея Резникова, сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около 1 млн человек. Мы можем считать, что потенциально все они ветераны", – отмечала она.