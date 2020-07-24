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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Устенко: Украинские евробонды разместили под 7,25% на 12 лет. Это выгоднее, чем в начале июля, когда Смолий эмоционально хлопнул дверью

Украина, разместив евробонды на 12 лет, выиграла около $40 млн, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" советник президента Олег Устенко.

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Устенко: Мы оказались в выигрыше
Устенко: Мы оказались в выигрыше
Фото: UCABevent / Facebook

Благодаря размещению евробондов Украина фактически заменила старый долг, взятый предыдущей администрацией под высокий процент, на более дешевый. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил советник президента, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Вчера украинские евробонды разместили под 7,25% на 12 лет. Это дешевле, чем в начале июля, когда прежний глава Национального банка Яков Смолий эмоционально хлопнул дверью и фактически сорвал размещение наших бондов. Тогда они были более дорогими – по 7,3% и на меньший объем. Таким образом мы оказались в выигрыше. Фактически произошла замена одного долга на другой. Конечно, это все равно долг. Но мы старое заимствование, сделанное администрацией президента Петра Порошенко под колоссально высокий процент (напомню, их последнее размещение было под 9,8% годовых) заменили на более дешевое. Экономия свыше 2%. То есть страна на ровном месте выиграла $40 млн. А это 1 млрд грн", – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что отставка Смолия с поста главы Национального банка не усложнила экономическую ситуацию.

"Уход Смолия с поста главы Национального банка не результат политического давления, а плановая замена. Президент долго вел консультации, переговоры, встречался с бизнес-ассоциациями, банковскими объединениями, руководством Нацбанка и выбирал претендентов из огромного списка. Был серьезный оценочный процесс. На этой неделе президент представил нового главу работникам Национального банка и сказал, на мой взгляд, знаковую фразу: он надеется, что Нацбанк Украины будет реально независимым от всех. Это важный посыл. И все, кому он был направлен, его услышали", – отметил Устенко.

По его словам, отношения с западными партнерами Украины продолжают развиваться.

"На этой же неделе состоялись телефонные переговоры между главами Нацбанка Украины и МВФ, Мирового банка, европейских финансовых структур. Насколько я понимаю, все прошло хорошо. Вчера глава кабмина, министр финансов и глава Нацбанка отправились в Брюссель на переговоры. Для каждого из них это первая поездка. И я бы сказал, смотрины (если уместно здесь это слово), прошли более чем успешно. То есть мы видим, что финансовые структуры страны ведут четкую полноценную политику, которая понятна Западу, и сотрудничество продолжается", – заявил советник президента.

Он обратил внимание, что негативные прогнозы развития экономики страны после отставки Смолия не сбылись. 

"Вся текущая неделя, на мой взгляд, стала временем крушения мифов об экономическом волюнтаризме в Украине. После уходя Смолия многие пророчили зраду – говорили, что будет резко снижена учетная ставка Нацбанка, МВФ не захочет с нами сотрудничать, не будет макрофинансовой помощи от ЕС и доступа на внешние рынки заимствования капитала. Но последние события разрушили эту зраду. Вчера монетарный совет принял решение оставить учетную ставку на прежнем уровне. Это логично. Ставки передаются на реальный сектор экономики через определенные временные лаги. Такой период от предыдущего снижения еще не завершился. Евросоюз выделил $1,2 млрд макрофинансовой помощи. И здесь зрада тоже исчезла", – резюмировал Устенко.

23 июля Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям под 7,25%. Совокупный спрос на украинские бумаги с погашением в марте 2033 года составил $6,3 млрд.

Предыдущую сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд Украина отменила 2 июля после того, как Яков Смолий накануне вечером подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что отставка главы НБУ и отмена размещения евробондов взаимосвязаны и что инвесторы одобрили отказ от сделки.

Теги: Украина, МВФ, экономика, переговоры, Олег Устенко, евробонды, Нацбанк, Европа, финансы, Евросоюз, Яков Смолий, учетная ставка, Кабмин
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