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В "Аккордбанке" заявили, что обеспечили резервным питанием все отделения и собственную службу инкассации

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Принятые меры помогут воспользоваться услугами отделений банка даже в условиях блэкаутов, отметили в "Аккордбанке"
Принятые меры помогут воспользоваться услугами отделений банка даже в условиях блэкаутов, отметили в "Аккордбанке"
Фото: пресс-служба "Аккордбанка"

"Аккордбанк" установил генераторы в 143 отделениях по всей Украине, а также сформировал в регионах резерв генераторов разной мощности на экстренные случаи и резерв топлива, сообщила 14 декабря пресс-служба банка. В сообщении отмечается, что полностью обеспечена резервным питанием и собственная служба инкассации "Аккордбанка".

Специалисты финучреждения наладили работу с помощью спутниковой связи Starlink. Это означает, что инкассация средств и пополнение наличными сети отделений "Аккордбанка" будет проводиться в любой критической ситуации, сказано в заявлении пресс-службы.

Как отметил председатель правления банка Алексей Руднев, эти меры помогут всем категориям клиентов воспользоваться услугами отделений банка даже в условиях блэкаутов.

"Это и проведение платежей, и обслуживание внешнеэкономических контрактов, а также обмен валют и выдача наличных", – сказал руководитель банка.

В "Аккордбанке" сообщили, что с начала военной агрессии России против Украины системно и регулярно поддерживают ВСУ, недавно банк перечислил семизначную сумму на создание флота морских дронов и такую же сумму раньше на закупку дронов-камикадзе. За это время банку удалось открыть 30 новых отделений, увеличить количество рабочих мест и сохранить ежемесячную прибыльную деятельность.

Теги: банки, отключение света, Starlink, Аккордбанк
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