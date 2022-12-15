В "Аккордбанке" заявили, что обеспечили резервным питанием все отделения и собственную службу инкассации

Принятые меры помогут воспользоваться услугами отделений банка даже в условиях блэкаутов, отметили в "Аккордбанке" Фото: пресс-служба "Аккордбанка"

Специалисты финучреждения наладили работу с помощью спутниковой связи Starlink. Это означает, что инкассация средств и пополнение наличными сети отделений "Аккордбанка" будет проводиться в любой критической ситуации, сказано в заявлении пресс-службы.

Как отметил председатель правления банка Алексей Руднев, эти меры помогут всем категориям клиентов воспользоваться услугами отделений банка даже в условиях блэкаутов.

"Это и проведение платежей, и обслуживание внешнеэкономических контрактов, а также обмен валют и выдача наличных", – сказал руководитель банка.

В "Аккордбанке" сообщили, что с начала военной агрессии России против Украины системно и регулярно поддерживают ВСУ, недавно банк перечислил семизначную сумму на создание флота морских дронов и такую же сумму раньше на закупку дронов-камикадзе. За это время банку удалось открыть 30 новых отделений, увеличить количество рабочих мест и сохранить ежемесячную прибыльную деятельность.