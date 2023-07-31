В Чехии заморозили активы российского миллиардера Евтушенкова

Телеканал отмечает, что Евтушенков владеет недвижимостью в Чехии и управление финансового анализа уже конфисковало, в частности, его пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах.

Česká televize утверждает, что в этом отеле в прошлом останавливались "важные российские политики, художники и бизнесмены", некоторые из них сейчас находятся в санкционных списках.

По данным телеканала, в Чехии арестованы активы Евтушенкова примерно на 100 млн крон (около €4,17 млн), тогда как только в Карловых Варах миллиардер владеет имуществом оценочной стоимостью 500 млн крон (около €20,85 млн).

Евтушенкова чешские журналисты называют человеком, который имеет "тесные связи" с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

В санкционный список Чехии Евтушенков попал в конце июня.