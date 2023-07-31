В Чехии заморозили активы российского миллиардера Евтушенкова

Телеканал отмечает, что Евтушенков владеет недвижимостью в Чехии и управление финансового анализа уже конфисковало, в частности, его пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах.
Česká televize утверждает, что в этом отеле в прошлом останавливались "важные российские политики, художники и бизнесмены", некоторые из них сейчас находятся в санкционных списках.
По данным телеканала, в Чехии арестованы активы Евтушенкова примерно на 100 млн крон (около €4,17 млн), тогда как только в Карловых Варах миллиардер владеет имуществом оценочной стоимостью 500 млн крон (около €20,85 млн).
Евтушенкова чешские журналисты называют человеком, который имеет "тесные связи" с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
В санкционный список Чехии Евтушенков попал в конце июня.
В 2021 году в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, составленном журналом Forbes, Евтушенков с состоянием $3,4 млрд занял 41-е место. Принадлежащая ему корпорация "Система" владеет концерном "РТИ Системы" – одной из крупнейших оборонных компаний мира.
В середине апреля 2022 года Евтушенков попал под санкции Великобритании, после чего передал 10% акций сыну и не является контролирующим акционером, также он вышел из совета директоров "АФК Система". На Евтушенкова наложили санкции Украина, Великобритания и Австралия.
1 сентября Высший антикоррупционный суд решил взыскать в пользу государства активы Евтушенкова. Среди конфискованного имущества – 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. м², а также корпоративные права в уставных капиталах пяти хозяйственных обществ. В декабре активы передали Фонду госимущества Украины.