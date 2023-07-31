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В Чехии заморозили активы российского миллиардера Евтушенкова

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В Украине активы Евтушенкова уже национализированы
В Украине активы Евтушенкова уже национализированы
Фото: ЕРА

В Чехии начали применять санкции относительно "важного российского олигарха", миллиардера Владимира Евтушенкова, заблокировав счета его компаний. Об этом 30 июля сообщило Česká televize.

Телеканал отмечает, что Евтушенков владеет недвижимостью в Чехии и управление финансового анализа уже конфисковало, в частности, его пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах.

Česká televize утверждает, что в этом отеле в прошлом останавливались "важные российские политики, художники и бизнесмены", некоторые из них сейчас находятся в санкционных списках.

По данным телеканала, в Чехии арестованы активы Евтушенкова примерно на 100 млн крон (около €4,17 млн), тогда как только в Карловых Варах миллиардер владеет имуществом оценочной стоимостью 500 млн крон (около €20,85 млн).

Евтушенкова чешские журналисты называют человеком, который имеет "тесные связи" с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

В санкционный список Чехии Евтушенков попал в конце июня.

Контекст:

В 2021 году в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, составленном журналом Forbes, Евтушенков с состоянием $3,4 млрд занял 41-е место. Принадлежащая ему корпорация "Система" владеет концерном "РТИ Системы" – одной из крупнейших оборонных компаний мира.

В середине апреля 2022 года Евтушенков попал под санкции Великобритании, после чего передал 10% акций сыну и не является контролирующим акционером, также он вышел из совета директоров "АФК Система". На Евтушенкова наложили санкции Украина, Великобритания и Австралия.

1 сентября Высший антикоррупционный суд решил взыскать в пользу государства активы Евтушенкова. Среди конфискованного имущества – 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. м², а также корпоративные права в уставных капиталах пяти хозяйственных обществ. В декабре активы передали Фонду госимущества Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Чехия, недвижимость, санкции, Владимир Евтушенков, отель, имущество, миллиардер, бизнесмен
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