В Евросоюзе могут одобрить инвестиционный пакет для Украины на €6,5 млрд – СМИ

Один из собеседников указал, что решение об этом уже приняли. Издание подчеркнуло, что это не означает поступления от ЕС столь значительной суммы.

"Инвестплан будет разработан по формату, который действует для всех стран "Восточного партнерства" и предусматривает гранты, кредиты и прежде всего банковские гарантии, которые, по ожиданиям ЕС, позволят привлечь почти в десять раз более высокую сумму инвестиций. Уточненную сумму кредитов, гарантий и грантов в ЕС пока не называют", – отметили журналисты.

По словам другого представителя ЕС, инвестиционный план, который анонсировали в июле этого года, распределили для всех стран Восточного партнерства. Для каждой страны выделив из него составляющие, пояснил он.

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи 7 июля сообщил, что ЕС мобилизует суммарно €17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства".