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В Евросоюзе могут одобрить инвестиционный пакет для Украины на €6,5 млрд – СМИ

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ЕС суммарно мобилизует &euro;17 млрд для стран "Восточного партнерства"
ЕС суммарно мобилизует €17 млрд для стран "Восточного партнерства"
Фото: depositphotos.com

Во время саммита "Украина – ЕС" хотят одобрить инвестиционный пакет от Евросоюза в размере €6,5 млрд, который поможет Украине стимулировать частно-государственное инвестирование в экономику. Об этом сообщили два представителя Евросоюза в комментарии "Европейской правде" 11 октября.

Один из собеседников указал, что решение об этом уже приняли. Издание подчеркнуло, что это не означает поступления от ЕС столь значительной суммы.

"Инвестплан будет разработан по формату, который действует для всех стран "Восточного партнерства" и предусматривает гранты, кредиты и прежде всего банковские гарантии, которые, по ожиданиям ЕС, позволят привлечь почти в десять раз более высокую сумму инвестиций. Уточненную сумму кредитов, гарантий и грантов в ЕС пока не называют", – отметили журналисты.

По словам другого представителя ЕС, инвестиционный план, который анонсировали в июле этого года, распределили для всех стран Восточного партнерства.  Для каждой страны выделив из него составляющие, пояснил он.

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи 7 июля сообщил, что ЕС мобилизует суммарно €17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства".

Контекст:

Евросоюз оказался почти единственным инвестором в Украину во втором квартале этого года. По данным Нацбанка Украины, страна привлекла $1,35 млрд прямых иностранных инвестиций во втором квартале, из которых $1,33 млрд пришли из стран Европейского Союза.

Крупнейшими инвесторами в Украину стали Нидерланды ($922,8 млн), Германия ($242,9), Австрия ($45,6 млн), Польша ($41,4 млн), Люксембург ($37,8 млн), Франция ($32,4 млн) и Венгрия ($26,3 млн). Основной отток прямых инвестиций из Украины во втором квартале пришелся на Швейцарию ($112,7 млн), Кипр ($83 млн), Виргинские острова ($43,3 млн) и Россию ($9,4 млн).

В первом полугодии прямые иностранные инвестиции в Украину составили $2,8 млрд. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это рекордная сумма за последние четыре года.

Теги: Россия, Германия, Польша, Кипр, Франция, инвестиции, Нидерланды, НБУ, Австрия, Венгрия, Швейцария, Люксембург, Евросоюз, гранты
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