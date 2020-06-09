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В Грузии налоговое поле для малого бизнеса лучше, чем в Украине, при том, что страна беднее – экономист Атаманюк

В Украине не лучшее фискальное поле в мире, и при этом даже "олигархов второго эшелона" никто не тронул и пальцем. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

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В Италии, Франции, Австрии просто нет категорий граждан с официальным доходом в &lrm;&euro;300
В Италии, Франции, Австрии просто нет категорий граждан с официальным доходом в ‎€300
Фото: Level UP Ukraine / Facebook

В Грузии налоговое поле для малого бизнеса лучше, чем в Украине, при том, что страна беднее, сказал в интервью изданию "ГОРДОН" генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

"Год назад говорили: деолигархизация. И где она? По факту у нас получилась дефопизация. В соцсетях смеются, что борьба с олигархами началась с самых основ – уничтожения физлиц-предпринимателей, чтобы из них не выросли олигархи. У нас и так не лучшее фискальное поле в мире, а олигархов даже второго эшелона никто не тронул и пальцем. Вместо этого собираются замучить людей, хотя в ряде развивающихся стран для людей, которые сами себя занимают, вообще никаких налогов нет", – подчеркнул Атаманюк.

Он отметил, что, в отличие от Украины, в развитых странах Европы минимальная зарплата составляет ‎€1,5 тыс.

"Индия, Грузия. Там до определенной суммы дохода есть просто регистрация и никакой отчетности, никаких налогов. Человек декларирует: я самозанятый, занимаюсь таким видом бизнеса. Больше ничего не надо. Индия, кстати, сегодня стремительно развивается, в том числе благодаря такому подходу. В Грузии налоговое поле для малого бизнеса лучше, чем в Украине, при том, что страна намного беднее. В развитой европейской стране минимальная зарплата ‎€1,5 тыс. В Италии, Франции, Австрии просто нет категорий граждан с официальным доходом в ‎€300, чтобы с них не платить налоги", – резюмировал Атаманюк.

Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк. Читайте полную версию интервью

Украина находится на 64-м месте в рейтинге Doing Business.

Эксперты Всемирного банка, составляющие рейтинг Doing Business, принимают во внимание 10 ключевых сфер предпринимательства: создание предприятий, разрешение на строительство, подключение к электрическим сетям, регистрацию недвижимости, получение кредита, защиту миноритарных инвесторов, налогообложение, возможность международной торговли, обеспечение соблюдения контрактов, разрешение споров.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за три-четыре года Украина может войти в топ-10 рейтинга.

Теги: Украина, налоги, Грузия, зарплата, минимальная зарплата, Юрий Атаманюк
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