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ДЕНЬГИ

В Киеве мошенники под видом благотворительного фонда выманивали деньги якобы на лечение детей и помощь военным – прокуратура

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Операторы фонда просили у людей деньги через колл-центр, отметили в прокуратуре
Операторы фонда просили у людей деньги через колл-центр, отметили в прокуратуре
Фото: depositphotos.com

В Киеве правоохранители уведомили о подозрении в мошенничестве руководителя фонда, который занимался сбором средств якобы на лечение детей и на помощь украинским военным. Об этом сообщила 3 февраля Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый, уроженец Сумской области, вместе с сообщниками разработал схему, с помощью которой выманивал у людей деньги.

"Участники схемы создали благотворительный фонд и колл-центр, через который операторы под видом благотворительной деятельности просили у граждан финансовую помощь... Собранные средства через фиктивные договоры перечислялись на счет одной из подконтрольных участникам группы фирм, после чего распределялись между участниками группы", – заявили в прокуратуре.

До 24 февраля 2022 года фонд собирал средства "на лечение тяжелобольных детей", а с началом полномасштабного российского вторжения в Украину – "на помощь военным", отмечается в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли более 600 тыс. грн, €2400, $900, 124 мобильных телефона, 15 ноутбуков, банковские карты, флеш-накопители и черновые записи.

Руководителю благотворительного фонда сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах) и планируют назначить меру пресечения.

"Устанавливаются его подельники, а также лица, пострадавшие от мошенничества... Орган досудебного расследования в настоящее время установил около 80 потерпевших", – добавили в прокуратуре. 

Теги: прокуратура, мошенничество, деньги, правоохранители, расследование, благотворительный фонд , мошенник, обыски
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