В "Метинвесте" заявили, что строительные работы по обустройству университетского комплекса в Мариуполе идут по плану

"Строительные работы по обустройству университетского комплекса идут по плану, и уже в июле все желающие стать студентами смогут подать документы в приемную комиссию "Метинвест Политехники". Группа компаний "Метинвест" показала первые визуализации нового ультрасовременного университета "Метинвест Политехника", расположенного в Мариуполе, который откроет свои двери для студентов уже в сентябре 2022 года", – пишет агентство.

В пресс-службе напомнили, что университет будет состоять из главного кампуса, общежития и спортивного комплекса.

"Главный кампус, в свою очередь, будет 12-этажным. На этажах современного здания будут размещены учебные классы, лаборатории и библиотека, а на крыше – терраса. Расположен университет "Метинвест Политехника" будет в Мариупольском городском саду, что и определило его главную архитектурную особенность: учебное заведение не будет походить на отдельную конструкцию, выбивающуюся из общей концепции парка, а станет его логичным продолжением", – отметили в "Метинвесте".

Дизайн и архитектурный проект как университетских построек, так и городского парка разработала нидерландская компания MASA во главе с архитектором Хироки Мацуурой.

"Мы хотим сделать здание университета частью парка. Оно, конечно же, будет выполнять функции университета, но, к примеру, на первом этаже мы хотим продлить парк в само здание, сделать здание частью парка", – цитирует УНИАН главного архитектора проекта.

Создание университета обойдется компании в более чем €30 млн.

"Здесь будут учиться лучшие студенты со всей Украины. Мы в этом уверены. "Метинвест Политехника" – заявка на будущее, сигнал о том, что группа "Метинвест" в Украине всерьез и надолго. Этими инвестициями мы говорим о своей уверенности в стабильности и развитии нашей Украины", – сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.