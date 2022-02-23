ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В "Метинвесте" заявили, что строительные работы по обустройству университетского комплекса в Мариуполе идут по плану

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Университет будет состоять из главного кампуса, общежития и спортивного комплекса
Университет будет состоять из главного кампуса, общежития и спортивного комплекса
Графика: пресс-служба "Метинвеста"

В июле 2022 года приемная комиссия "Метинвест Политехники" начнет принимать документы абитуриентов, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Строительные работы по обустройству университетского комплекса идут по плану, и уже в июле все желающие стать студентами смогут подать документы в приемную комиссию "Метинвест Политехники". Группа компаний "Метинвест" показала первые визуализации нового ультрасовременного университета "Метинвест Политехника", расположенного в Мариуполе, который откроет свои двери для студентов уже в сентябре 2022 года", – пишет агентство.

В пресс-службе напомнили, что университет будет состоять из главного кампуса, общежития и спортивного комплекса.

"Главный кампус, в свою очередь, будет 12-этажным. На этажах современного здания будут размещены учебные классы, лаборатории и библиотека, а на крыше – терраса. Расположен университет "Метинвест Политехника" будет в Мариупольском городском саду, что и определило его главную архитектурную особенность: учебное заведение не будет походить на отдельную конструкцию, выбивающуюся из общей концепции парка, а станет его логичным продолжением", – отметили в "Метинвесте".

Дизайн и архитектурный проект как университетских построек, так и городского парка разработала нидерландская компания MASA во главе с архитектором Хироки Мацуурой.

"Мы хотим сделать здание университета частью парка. Оно, конечно же, будет выполнять функции университета, но, к примеру, на первом этаже мы хотим продлить парк в само здание, сделать здание частью парка", – цитирует УНИАН главного архитектора проекта.

Создание университета обойдется компании в более чем €30 млн.

"Здесь будут учиться лучшие студенты со всей Украины. Мы в этом уверены. "Метинвест Политехника" – заявка на будущее, сигнал о том, что группа "Метинвест" в Украине всерьез и надолго. Этими инвестициями мы говорим о своей уверенности в стабильности и развитии нашей Украины", – сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Теги: образование, инвестиции, Мариуполь, Метинвест, студенты, архитектура, вузы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
"Горохи это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
"Только бы не промазал", "Ну когда уже наконец?" Художник Журавель показал шарж на стреляющего себе в висок Путина, запустив обратный отсчет
"Только бы не промазал", "Ну когда уже наконец?" Художник Журавель показал шарж на стреляющего себе в висок Путина, запустив обратный отсчет
"Этот Путин, ублюдок, подставил своих граждан и жителей Донбасса", "У нас есть силы и всегда будут". Украинские знаменитости высказываются о признании Путиным "ЛДНР"
"Этот Путин, ублюдок, подставил своих граждан и жителей Донбасса", "У нас есть силы и всегда будут". Украинские знаменитости высказываются о признании Путиным "ЛДНР"
Тина Кароль – за Wellboy, зрители – за Kalush Orchestra. Общественное показало протоколы голосования во время нацотбора
Тина Кароль – за Wellboy, зрители – за Kalush Orchestra. Общественное показало протоколы голосования во время нацотбора
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (251820)
2
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (227175)
3
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (164830)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (53879)
5
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (40401)
6
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот (32690)
7
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (32057)
8
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (28674)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS