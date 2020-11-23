В октябре чистая прибыль банковской системы Украины снизилась вдвое по сравнению с сентябрем – данные НБУ

Украинские банки, по данным Нацбанка, в октябре получили чистую прибыль в 2,224 млрд грн. В сентябре эта цифра составляла 4,963 млрд грн.

Чистая прибыль банковской системы Украины резко снизилась в октябре по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные (.xlsx) Национальным банком Украины (НБУ).

За 10 месяцев 2020 года банки заработали в общей сложности 39,828 млрд грн, из них 2,224 млрд грн – чистая прибыль за октябрь.

Месяцем ранее, в сентябре, этот показатель составлял более чем в два раза больше – 4,963 млрд грн.

По данным НБУ, большая часть доходов банковской системы в течение 10 месяцев – процентные поступления, их в структуре было 59%. Комиссионные доходы составили 26,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Украины по итогам 2020 года упадет на 8,2%, Всемирный банк прогнозирует падение на 5,5%.

27 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса.