В рамках "Большого строительства" модернизируют Кировоградскую областную детскую больницу

"Этот объект является приоритетным на текущий год. Каждый год в заведении квалифицированную медицинскую помощь получают 10–11 тыс. маленьких пациентов", – отметила глава Кировоградской облгосадминистрации Мария Черная.
По словам главы области, больница была построена еще в 1915 году и нуждается в безотлагательном проведении реконструкции.
Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Согласно проекту, в медучреждении планируются замена внутренних инженерных сетей, оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы помещений. После этого начнут покупать медицинское оборудование, мебель и инвентарь, а также технологическое оборудование для пищеблока.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
Координатор программы "Большое строительство", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение строительного сезона 2022 года планируется реконструировать и построить 25 областных больниц и 25 детских областных больниц. Об этом 11 февраля писала пресс-служба Офиса президента.