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В рамках "Большого строительства" модернизируют Кировоградскую областную детскую больницу

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Каждый год в медучреждении помощь получают 10 11 тыс. детей
Каждый год в медучреждении помощь получают 10–11 тыс. детей
Фото: kr-admin.gov.ua

В Кропивницком готовятся к модернизации Кировоградской областной детской больницы. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" здесь планируют отремонтировать инфекционное отделение, корпус №6 и пищеблок, сообщает Кировоградская ОГА.

"Этот объект является приоритетным на текущий год. Каждый год в заведении квалифицированную медицинскую помощь получают 10–11 тыс. маленьких пациентов", – отметила глава Кировоградской облгосадминистрации Мария Черная.

По словам главы области, больница была построена еще в 1915 году и нуждается в безотлагательном проведении реконструкции.

Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Согласно проекту, в медучреждении планируются замена внутренних инженерных сетей, оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы помещений. После этого начнут покупать медицинское оборудование, мебель и инвентарь, а также технологическое оборудование для пищеблока.

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Координатор программы "Большое строительство", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение строительного сезона 2022 года планируется реконструировать и построить 25 областных больниц и 25 детских областных больниц. Об этом 11 февраля писала пресс-служба Офиса президента.

Теги: медицина, строительство, больница, облгосадминистрация, Кировоградская ОГА, медицинское оборудование, Большое строительство, Мария Черная
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