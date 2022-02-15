В рамках "Большого строительства" модернизируют Кировоградскую областную детскую больницу

Каждый год в медучреждении помощь получают 10–11 тыс. детей Фото: kr-admin.gov.ua

"Этот объект является приоритетным на текущий год. Каждый год в заведении квалифицированную медицинскую помощь получают 10–11 тыс. маленьких пациентов", – отметила глава Кировоградской облгосадминистрации Мария Черная.

По словам главы области, больница была построена еще в 1915 году и нуждается в безотлагательном проведении реконструкции.

Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Согласно проекту, в медучреждении планируются замена внутренних инженерных сетей, оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы помещений. После этого начнут покупать медицинское оборудование, мебель и инвентарь, а также технологическое оборудование для пищеблока.