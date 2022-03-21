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В РФ рассматривают варианты импортозамещения тары для молока и соков – вплоть до бидонов

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"Бидоны тоже хорошая тара", сказала депутат Госдумы Надежда Школкина
"Бидоны – тоже хорошая тара", – сказала депутат Госдумы Надежда Школкина
Скриншот: Mr11vlad11 / YouTube

Производители соков и молока в России срывают сроки поставок в магазины, так как из-за санкций, введенных за развязанную РФ войну в Украине, они столкнулись с нехваткой импортной тары – тетрапака и картона. С закупкой пленки для упаковки продукции также возникли проблемы, написало 20 марта российское издание "Ведомости" со ссылкой на собеседника в отрасли.

"В связи с этим компания рассматривает альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов, говорит один из крупных производителей, работающих с ретейлерами. Возможные трудности с поставками тетрапака и пьюрпака (упаковка для молока, кефира и соков) ожидают, в частности, "Вкусвилл", подтверждает представитель сети. Он связывает их с ограничениями на поставки импортного сырья, хотя в данный момент все отгрузки поступают в штатном режиме. При этом компания уже начала тестировать отечественные аналоги. Какие именно, он не уточнил", – пишут авторы материала.

В Госдуме уже отреагировали на эту информацию и предложили рассмотреть альтернативы импортной упаковке. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила российскому агентству "РИА Новости", что "некоторый запас тетрапака в России есть", но пока он не закончился, нужно найти альтернативу или самой упаковке, или поставщикам.

"Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко – есть. А упаковку можем делать другую, как вариант – ставить автоматы, "молокоматы". Да и бидоны – тоже хорошая тара", – сказала Школкина.

Упаковку тетрапак,  а также  упаковочные автоматы и другое необходимое для упаковки жидких пищевых продуктов оборудование производит одноименная шведско-швейцарская транснациональная компания Tetra Pak. Ее штаб-квартиры расположены в шведском Лунде и швейцарской Лозанне. Это крупнейший в мире по объему продаж производитель, компания работает более чем в 170 странах. В России завод Tetra Pak расположен в Московской области.

В связи с развязанной Россией войной против Украины центральный офис Tetra Pak заявил 2 марта о предоставлении сначала €2 млн для гуманитарной помощи Украине, а 11 марта сообщил о решении выделить еще 8 млн.

"Мы осуждаем вторжение России в Украину и глубоко обеспокоены войной. Это трагично и ужасно. Война затрагивает наших коллег, друзей, партнеров, поставщиков, потребителей, клиентов, их семьи и друзей. Мы поддерживаем всех тех, кто пострадал от насилия, и присоединяемся ко всем сторонам, призывающим к миру и немедленному прекращению огня. Мы продолжим поддерживать гуманитарные усилия на местном уровне в Украине, а также в Польше, Молдове, Венгрии, Словакии и Румынии", – сказал глава Tetra Laval Group Ларс Ренстрем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Татьяна РАЙДА
заместитель главного редактора
Теги: Россия, санкции, Госдума, молоко, война России против Украины
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