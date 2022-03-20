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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Депутат Европарламента от Германии: Поставки товаров двойного назначения должны быть полностью в санкционном списке

Я поддерживаю санкции на поставки товаров двойного назначения, включительно с технологиями, в Россию
Я поддерживаю санкции на поставки товаров двойного назначения, включительно с технологиями, в Россию
Фото: ghall.com.ua

Экспорт товаров двойного назначения в Российскую Федерацию необходимо полностью остановить, заявил депутат Европарламента от Германии, член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Галер в комментарии Guildhall.

"Я поддерживаю санкции на поставки товаров двойного назначения, включительно с технологиями, в Россию. Отмечу, что, к примеру компания Bosch, которая комплектовала множество моторов, автомобилей и прочего, полностью прекратила экспорт в Россию. Есть и другие такие компании, такие поставки должны быть полностью в санкционном списке", – сказал он.

По словам Галера, чиновники Германии уже работают над тем, как быть с ранее заключенными контрактами.

"Отдельный вопрос, который уже поднимали в Германии состоит в том, что ряд компаний заключили контракты на поставки товаров двойного назначения до введения санкций. То есть открытый вопрос не только полного запрета поставок таких товаров в будущем, но и что делать с прежними контрактами. Наше агентство по лицензированию экспорта уже занимается этим, чтобы законно все это остановить, ведь компании с существующими контрактами пойдут в суды", – заявил политик.

Он добавил, что перечень товаров, на которые распространяются санкции, нужно расширять.

"Мы составили такой список подсанкционного двойного назначения, но он должен быть более полным. Касательно эффекта, возьмем для примера отрасль грузоперевозок и ее влияние на экономику. Мы санкционируем запчасти, автопарк приходит в убыток и через время грузоперевозки по целой стране тормозятся и срываются, отрасль терпит убытки", – сказал европарламентарий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Германия, санкции, Европарламент, война, экономика, экспорт, технологии, Европа, война России против Украины, Евросоюз, Михаэль Галер
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