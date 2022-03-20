Депутат Европарламента от Германии: Поставки товаров двойного назначения должны быть полностью в санкционном списке

"Я поддерживаю санкции на поставки товаров двойного назначения, включительно с технологиями, в Россию. Отмечу, что, к примеру компания Bosch, которая комплектовала множество моторов, автомобилей и прочего, полностью прекратила экспорт в Россию. Есть и другие такие компании, такие поставки должны быть полностью в санкционном списке", – сказал он.

По словам Галера, чиновники Германии уже работают над тем, как быть с ранее заключенными контрактами.

"Отдельный вопрос, который уже поднимали в Германии состоит в том, что ряд компаний заключили контракты на поставки товаров двойного назначения до введения санкций. То есть открытый вопрос не только полного запрета поставок таких товаров в будущем, но и что делать с прежними контрактами. Наше агентство по лицензированию экспорта уже занимается этим, чтобы законно все это остановить, ведь компании с существующими контрактами пойдут в суды", – заявил политик.

Он добавил, что перечень товаров, на которые распространяются санкции, нужно расширять.

"Мы составили такой список подсанкционного двойного назначения, но он должен быть более полным. Касательно эффекта, возьмем для примера отрасль грузоперевозок и ее влияние на экономику. Мы санкционируем запчасти, автопарк приходит в убыток и через время грузоперевозки по целой стране тормозятся и срываются, отрасль терпит убытки", – сказал европарламентарий.

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