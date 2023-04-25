В "Смарт-Холдинге" заявили о срыве заказов на судостроительной верфи группы из-за давления власти

Красников: Бизнес и так сейчас почти без заказов и является дотационным. А действия государственных органов еще больше усугубляют ситуацию Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

"Судостроительный бизнес группы "Смарт-Холдинг" – ООО Smart Maritime Group – один из наиболее пострадавших бизнесов от войны. Потому что наша основная верфь находится в Херсоне. И хотя мы зашли в 2022 год с большим оптимизмом: мы имели самый большой за семь лет портфель заказов, вплоть до середины 2023 года, это заказы были как украинских судовладельцев, так и европейских, из Нидерландов были большие контракты, но все эти контракты мы вынуждены были остановить 24 февраля 2022 года. И херсонская верфь до сих пор не работает, потому что там Херсон хотя и освобожден, продолжаются обстрелы территории предприятия", – рассказал он.

Красников продолжил, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины компания перешла в вынужденный простой, но продолжала выплачивать зарплату сотрудникам почти до конца года, общая сумма выплаченной зарплаты в 2022 году – 120 млн грн.

"Это в фактически неработающем бизнесе. Мы смогли это выплатить только благодаря поддержке холдинга. Почти 70 млн грн мы получили от холдинга, – добавил он. – Сразу после освобождения Херсона мы начали оказывать поддержку местным властям. Я был в Херсоне уже через неделю после освобождения. Мы привезли туда семь карет скорой помощи. Как вы знаете, россияне, когда отступали, украли все "скорые" из всех больниц города. Поэтому это был крайне важный вопрос".

Еще одна верфь у Smart Maritime Group – в Николаеве. Там компания пытается возобновить работу, но это, по словам Красникова, сложно из-за заблокированных морских путей.

"Но мы нашли несколько наших постоянных клиентов, у которых остались буксиры и суда в Николаеве, они предварительно согласились [на сотрудничество], один клиент внес предоплату. 10 дней назад он позвонил и сказал, что увидел в СМИ информационное и силовое давление на "Смарт" и что он вынужден отказаться от своего заказа. Когда вернется – посмотрим. Бизнес и так сейчас почти без заказов и является дотационным. А такие действия государственных органов еще больше усугубляют ситуацию и не дают найти работу, найти заказ, чтобы наши работники могли работать и зарабатывать деньги", – добавил он.

Основатель "Смарт-Холдинга" – экс-нардеп Вадим Новинский, который находится под санкциями в Украине.

В январе 2023 года группа заявила, что Новинский передал свои активы в траст, больше не является бенефициаром "Смарт-Холдинга" и не участвует в управлении группы.

СЕО "Смарт-Холдинг" Юлия Кирьянова на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" 25 апреля заявила, что весь бизнес группы находится на грани остановки из-за ареста корпоративных прав, скважин, газа в подземных хранилищах и ограничения на проведение расчетов.

"Сейчас в связи с именем бывшего бенефициара Вадима Новинского весь коллектив "Смарт-Холдинга" обвиняют в деструктивной деятельности и финансировании терроризма. То есть отдельным провластным решением за две недели поставлены под угрозу рабочие места 3 тыс. сотрудников. Наш большой прозрачный бизнес сейчас находится на грани остановки", – добавила она и подчеркнула, что группа готова к диалогу с властью.