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В США оштрафовали банк JP Morgan на $200 млн

В банке признали, что нарушили федеральное законодательство
В банке признали, что нарушили федеральное законодательство
Фото: depositphotos.com

17 декабря регулирующие органы США оштрафовали финансовую компанию JP Morgan (в нее входят JPMorgan Chase Bank, JP Morgan Securities LLC и JP Morgan Securities plc) за нарушение требований по сохранению коммуникаций работников. Компания не отслеживала служебную переписку сотрудников на личных мобильных устройствах и в электронной почте. На сообщения регуляторов обратило внимание американское издание The New York Times.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) США сообщила о штрафе в $125 млн за нарушение требований по сохранению коммуникаций работников в период с января 2018 года по ноябрь 2020 года. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (The Commodity Futures Trading Commission) оштрафовала банк на $75 млн за аналогичные проступки, датированные 2015 годом.

Сотрудники банка обсуждали бизнес компании на собственных устройствах, избегая надзора, используя "текстовые сообщения, WhatsApp и личные учетные записи электронной почты", заявили в Комиссии по ценным бумагам и биржам. В результате банк не сохранил данные о коммуникации около 100 человек и тысячи сообщений, касающихся инвестиционной стратегии, встреч с клиентами и оценки ежедневных событий.

"Сохранение коммуникаций является важнейшим процессом для программ контроля и правоприменения SEC. Если компании не выполняют это требование, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков", – заявил директор отдела по правоприменению SEC Гурбир Гревал.

JP Morgan признал, что нарушил федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами. Банк также согласился нанять консультанта для обзора своей политики и процедур хранения электронных сообщений и устранения нарушений.

Комиссия по ценным бумагам и биржам начала дополнительное расследование практики хранения записей в финансовых компаниях.

Контекст:

JPMorgan Chase & Co – американский транснациональный финансовый конгломерат, входит в "большую четверку" банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

По состоянию на 30 июня 2021 года, по данным отчета компании, JPMorgan Chase является крупнейшим банком в США, крупнейшим банком в мире по рыночной капитализации и пятым по величине в мире по совокупным активам, контролирующим $3,684 трлн.

Теги: США, банки, штраф, JPMorgan Chase, переписка, финансы, WhatsApp, нарушение
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