В США приговоренный к 150 годам финансист попросил отпустить его из-за смертельной болезни

Бывший американский финансист Берни Мейдофф создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду и уже 10 лет находится в тюрьме.

Бывший американский финансист Берни Мейдофф, которого приговорили к 150 годам заключения за организацию финансовой пирамиды, попросил освободить его из тюрьмы, поскольку ему осталось жить чуть больше года. Об этом 5 февраля пишет The New York Times.

Мейдофф находится в федеральной тюрьме Северной Каролины с 2009 года, после того как признал себя виновным в 11 случаях финансовых преступлений, включая мошенничество, отмывание денег, лжесвидетельство и кражу. Его обвинили в том, что он использовал свою инвестиционную консалтинговую фирму Bernard L. Madoff Investment Securities для организации крупнейшей в истории финансовой пирамиды.

Сейчас у бывшего финансиста хроническая почечная недостаточность, которая прогрессировала до терминальной стадии болезни почек. В сентябре 2019 года врачи определили, что Мейдоффу осталось жить не более 1,5 года. В связи с этим он подал ходатайство о досрочном освобождении.

Как пишет NYT, согласно федеральным правилам, заключенные, которым поставлен диагноз неизлечимой болезни, которая может убить их через 18 месяцев или менее, могут иметь право на досрочное освобождение.