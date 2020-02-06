Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

В США приговоренный к 150 годам финансист попросил отпустить его из-за смертельной болезни

Бывший американский финансист Берни Мейдофф создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду и уже 10 лет находится в тюрьме.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бывший финансист Берни Мейдофф просит освободить его из-за смертельной болезни
Бывший финансист Берни Мейдофф просит освободить его из-за смертельной болезни
Фото: EPA

Бывший американский финансист Берни Мейдофф, которого приговорили к 150 годам заключения за организацию финансовой пирамиды, попросил освободить его из тюрьмы, поскольку ему осталось жить чуть больше года. Об этом 5 февраля пишет The New York Times.

Мейдофф находится в федеральной тюрьме Северной Каролины с 2009 года, после того как признал себя виновным в 11 случаях финансовых преступлений, включая мошенничество, отмывание денег, лжесвидетельство и кражу. Его обвинили в том, что он использовал свою инвестиционную консалтинговую фирму Bernard L. Madoff Investment Securities для организации крупнейшей в истории финансовой пирамиды.

Сейчас у бывшего финансиста хроническая почечная недостаточность, которая прогрессировала до терминальной стадии болезни почек. В сентябре 2019 года врачи определили, что Мейдоффу осталось жить не более 1,5 года. В связи с этим он подал ходатайство о досрочном освобождении.

Как пишет NYT, согласно федеральным правилам, заключенные, которым поставлен диагноз неизлечимой болезни, которая может убить их через 18 месяцев или менее, могут иметь право на досрочное освобождение.

Теги: США, мошенничество, финансовая пирамида, Берни Мейдофф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Ризатдинова занялась боксом
Ризатдинова занялась боксом
"Делайте это так, чтобы никто не видел". Кернес просит ЛГБТ-сообщество не пропагандировать свои отношения
"Делайте это так, чтобы никто не видел". Кернес просит ЛГБТ-сообщество не пропагандировать свои отношения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS