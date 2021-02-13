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ДЕНЬГИ

В США осудили на семь лет одессита за участие в международной схеме кибермошенничества и отмывания денег на миллионы долларов

Украинец участвовал в схеме отмывания средств для восточноевропейских киберпреступников, которые взламывали и похищали средства с банковских счетов американских предпринимателей.

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ФБР провело обыск в ноутбуке Мусиенко и обнаружило около 120 000 номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию
ФБР провело обыск в ноутбуке Мусиенко и обнаружило около 120 000 номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию
Фото: depositphotos.com

Гражданина Украины, 38-летнего Александра Мусиенко из Одессы приговорили в США семи годам и трем месяцам заключения за участие в международной схеме по отмыванию денег. Об этом 11 февраля сообщил Минюст США.

Мусиенко должен также выплатить почти $100 тыс. реституции. Он признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи. Украинец участвовал в схеме отмывания средств для восточноевропейских киберпреступников, которые взламывали и похищали средства с банковских счетов американских предпринимателей. 

Обвинения были предъявлены Мусиенко в 2016 году в Западном округе Северной Каролины. Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2019 году. В апреле 2019 года ФБР провело обыск в ноутбуке Мусиенко и обнаружило файлы, содержащие около 120 000 номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию о других лицах.

Согласно соглашению о признании вины и другим судебным документам, с 2009 по 2012 год Мусиенко сотрудничал с компьютерными хакерами из Восточной Европы, чтобы получить более $3 млн с банковских счетов жертв в США и отмыть украденные средства за границей.

Партнеры Мусиенко по схеме взламывали и крали информацию у жертв в США. Сам Мусиенко участвовал в вербовке, надзоре и управлении сетью "денежных мулов" – людей, которые могли принимать украденные средства и переводить их за границу. Мусиенко под псевдонимом нанимал американских "мулов", размещая на сайтах вакансий рекламу о том, что нанимает финансового помощника. Они считали, что работают на законный бизнес, и  должны помогать клиентам переводить средства за границу. 

Теги: арест, ФБР, мошенничество, компьютеры, мошенник, киберпреступность
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