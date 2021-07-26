В Украине четвертый месяц растет промышленное производство – Минэкономики

"По итогам января – июня 2021 года промпроизводство выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в перерабатывающей промышленности рост составил 2,5%, в добывающей промышленности – 1,4%, в снабжении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха темпы роста – 1,7%", – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что рост промпроизводства связан с благоприятной конъюнктурой на внешних рынках, постепенным восстановлением спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке и дальнейшим приспособлением национальных производителей к работе после снятия жестких карантинных ограничений.

"Прогноз правительства по росту промышленности по итогам 2021 года на уровне 2,6% остается актуальным. Мы ожидаем улучшения динамики пищевой промышленности из-за роста урожая сельскохозяйственной продукции, которая будет идти на переработку. Высокой остается ценовая конъюнктура на рынках металла и руды, что также должно поддерживать наших производителей", – объяснил первый замглавы Минэкономики Владимир Гринюк.