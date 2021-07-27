В Украине на борьбу с COVID-19 необходимо выделить еще до 10 млрд грн – Нацслужба здоровья

"Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа – сентябре. Если говорить об оплате услуг, которые предоставляются пациентам с COVID-19, возникнет потребность в дополнительных средствах. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь – декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия", – сказала она.

Фенчак подчеркнула, что эта сумма может увеличиться, если будут привлекать "не совсем эффективную команду", а также если придется "расширять сеть медучреждений".