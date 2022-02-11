В Украине не будет государственных нотариусов, процесс займет не один год – Малюська

"У нас когда-то не будет государственных нотариусов. Это будет процесс очень постепенный, он займет не один год, но в долгосрочной перспективе это будут только частные нотариусы, которые будут предоставлять отдельным категориям граждан отдельные категории нотариальных действий по сниженной цене", – сказал он.

По словам министра, речь идет о стратегии, которую намерены внедрять в будущем.

"Сейчас частных нотариусов около 6 тыс., мне кажется, этого с головой хватает, чтобы обеспечивать необходимый функционал. [...] Государственных нотариусов гораздо меньше, но мы не можем обеспечить их нормальной заработной платой и нормальными условиями работы – не хватает бюджетного финансирования. И вообще идея разделения на частный и государственный нотариат малопонятна", – заявил Малюська.

Он подчеркнул, что услуги государственных нотариусов "условно дешевле", чем частных.

"Есть немало слухов о доплатах многообразных, о том, что туда попасть сложно, надо очереди выстоять. Плюс проблема, что в отдельных районах у нас нет людей, желающих стать государственным нотариусом. И простимулировать это очень трудно. То есть это большой, большой комплекс проблем, и он проще решается другим инструментом: например, мы недавно увеличили размеры нотариальных округов, таким образом увеличив возможность нотариусов работать на большей территории и уменьшив проблему отсутствия нотариусов в отдельных округах", – объяснил Малюська.