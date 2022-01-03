В Украине около 200 тыс. га сменили владельцев с момента запуска рынка земли

В 2021 году в Украине было заключено более 77,8 тыс. сделок в рамках рынка земли Фото: depositphotos.com

Согласно инфографике, опубликованной ведомством, с момента запуска рынка земли 198 480 га сменили владельцев.

По площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область (28,3 тыс. га), за ней следуют Кировоградская (19 тыс. га), Днепропетровская (17,5 тыс. га), Херсонская (16 тыс. га) и Полтавская области (15,3 тыс. га).

Инфографика: minagro.gov.ua

В сентябре прошлого года министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко призвал украинцев не спешить с продажей земельных участков и прогнозировал, что их стоимость будет расти на 7–10% в год.

За первые 100 дней функционирования в Украине рынка земли ее средняя стоимость в ходе продаж составляла почти 44 тыс. грн за 1 га, сообщал Лещенко 12 октября.