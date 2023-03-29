В Украине разрешили покупать страховой стаж. В Пенсионном фонде объяснили, как это работает

По ее словам, это может быть полезным для нескольких категорий людей. Это люди, которые сейчас выехали за границу и получают доход там, но хотели бы получать пенсию в Украине. Также это может заинтересовать людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии. Также это могут быть работающие люди с низкими доходами, которые при помощи добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию.

Соколовская рассказала, что на портале Пенсионного фонда можно в несколько кликов заключить договор, внести любой размер взноса и сроки его внесения. Далее система автоматически засчитает взносы в пенсионный стаж.

Для этого нужно авторизоваться при помощи квалифицированной электронной подписи, сервиса "Дія.Підпис" или системы GOV.ID.

На сайте Пенсионного фонда объясняется, что суммы уплаченных взносов засчитываются за месяц, в котором они поступили на счет ПФ. Этот месяц будет засчитан в страховой стаж и за него будет учтена заработная плата для незастрахованных лиц, а для застрахованных будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

"Если по договору за определенный месяц уплачено, например, 2 тыс. грн, то для застрахованного лица месячный заработок, который будет учтен при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 тыс. грн. Фактически каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату, которая будет учтена для назначения пенсии, почти на 455 грн", – объяснили в ПФ.