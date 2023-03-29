В Украине разрешили покупать страховой стаж. В Пенсионном фонде объяснили, как это работает

По ее словам, это может быть полезным для нескольких категорий людей. Это люди, которые сейчас выехали за границу и получают доход там, но хотели бы получать пенсию в Украине. Также это может заинтересовать людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии. Также это могут быть работающие люди с низкими доходами, которые при помощи добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию.
Соколовская рассказала, что на портале Пенсионного фонда можно в несколько кликов заключить договор, внести любой размер взноса и сроки его внесения. Далее система автоматически засчитает взносы в пенсионный стаж.
Для этого нужно авторизоваться при помощи квалифицированной электронной подписи, сервиса "Дія.Підпис" или системы GOV.ID.
На сайте Пенсионного фонда объясняется, что суммы уплаченных взносов засчитываются за месяц, в котором они поступили на счет ПФ. Этот месяц будет засчитан в страховой стаж и за него будет учтена заработная плата для незастрахованных лиц, а для застрахованных будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.
"Если по договору за определенный месяц уплачено, например, 2 тыс. грн, то для застрахованного лица месячный заработок, который будет учтен при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 тыс. грн. Фактически каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату, которая будет учтена для назначения пенсии, почти на 455 грн", – объяснили в ПФ.
С 1 декабря 2022 года минимальная пенсия в Украине лицам с полным страховым стажем составляет 2500 грн.
Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2023 года составил 4622 грн. Как информировал Пенсионный фонд, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.
В 2022 году лица, достигшие возраста 60 лет, имели право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет, объяснял Пенсионный фонд. При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позже. Например, если лицо будет работать и приобретет необходимые 29 лет страхового стажа или в 2025 году – после достижения возраста 63 года при наличии страхового стажа не менее 22 лет. Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста.