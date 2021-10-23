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В Украине в 2021 году выросла розничная торговля – Шмыгаль

Шмыгаль озвучил данные до ухудшения прогнозов Нацбанка
Шмыгаль озвучил данные до ухудшения прогнозов Нацбанка
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В 2021 году уровень торговли в розницу вырос в Украине более чем на 12%. Об этом 23 октября проинформировал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Розничная торговля за январь – сентябрь этого года выросла на 12,2%. Именно активное потребление остается одним из важных драйверов восстановления экономики, которая за восемь месяцев этого года выросла на 3%", – написал он.

Премьер отметил также, что за последние полтора года малый и средний бизнес в Украине "получил более 72 млрд грн дешевых кредитов".

"66 млрд было получено в рамках программы президента "5–7–9%", еще более 6 млрд получено в рамках программы портфельных гарантий. Более чем 25 тыс. бизнесов по всей стране, которые получили дополнительный ресурс для развития и инвестиций", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на уходящей неделе правительство расширило программу "5–7–9%" и "теперь доступные кредиты могут получать ФЛП с годовым доходом до 50 млн грн".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/444445950455947

Контекст:

В октябре Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 0,7 процентного пункта – до 3,1%.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставление частичных гарантий.

Теги: экономика, кредиты, торговля, предприниматели, финансы, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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