В Житомирской области запустили новый щебеночный завод, его достраивали уже во время российского вторжения. Фото

В компании называют ООО "Гранитный карьер" одним из самых современных предприятий в Украине. Завод специализируется на производстве щебеночной продукции. Он был достроен и введен в эксплуатацию уже во время полномасштабной войны и обеспечил до 200 рабочих мест в регионе.

Официальное открытие завода состоялось в рамках "Первого форума восстановления. Житомирщина", который организовали на территории "Гранитного карьера" Министерство инфраструктуры Украины, посольство Эстонии в Украине и коалиция Rise Ukraine. На мероприятии обсуждали масштабы разрушений в регионе, приоритетные проекты восстановления, механизм привлечения стран-союзников, а также инструменты восстановления.

"Как представители бизнеса мы верим в будущее этой страны и ее потенциал, поэтому продолжаем оптимистично смотреть на вопросы восстановления Украины и инвестирования средств в региональные бизнес-проекты... Мы продолжим инвестировать в украинские предприятия и дальше, потому что мы верим, что Украина победит, а после победы наша продукция будет помогать восстанавливать страну", – заявил член совета директоров BGV Group Management Сергей Войцеховский .

Он отметил, что ориентировочные инвестиции в разведку и запуск мощностей предприятия сегодня достигают около $22 млн.

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ООО "Гранитный карьер" ведет промышленную деятельность на базе Жеревского месторождения. Компания запустила производство высококачественного щебня с годовой мощностью более 1,5 млн тонн по переработке горной массы.

Предприятие закупило полностью новый парк техники от ведущих производителей, располагает собственной железнодорожной инфраструктурой с автоматизированной системой погрузки вагонов.

"В настоящее время компания нацелена усиливать промышленные мощности для увеличения количества изготовления украинского щебня, уже используемого партнерами для восстановления украинской инфраструктуры", – отметили в сообщении.