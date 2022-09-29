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В Житомирской области запустили новый щебеночный завод, его достраивали уже во время российского вторжения. Фото

 
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"Гранитный карьер" ведет промышленную деятельность на базе Жеревского месторождения
"Гранитный карьер" ведет промышленную деятельность на базе Жеревского месторождения
Фото: bgv.com.ua

Инвестиционная группа Геннадия Буткевича BGV Group Management запустила новый завод в Житомирской области. Об этом сообщили 28 сентября на сайте инвестгруппы.

В компании называют ООО "Гранитный карьер" одним из самых современных предприятий в Украине. Завод специализируется на производстве щебеночной продукции. Он был достроен и введен в эксплуатацию уже во время полномасштабной войны и обеспечил до 200 рабочих мест в регионе.

Официальное открытие завода состоялось в рамках "Первого форума восстановления. Житомирщина", который организовали на территории "Гранитного карьера" Министерство инфраструктуры Украины, посольство Эстонии в Украине и коалиция Rise Ukraine. На мероприятии обсуждали масштабы разрушений в регионе, приоритетные проекты восстановления, механизм привлечения стран-союзников, а также инструменты восстановления.

"Как представители бизнеса мы верим в будущее этой страны и ее потенциал, поэтому продолжаем оптимистично смотреть на вопросы восстановления Украины и инвестирования средств в региональные бизнес-проекты... Мы продолжим инвестировать в украинские предприятия и дальше, потому что мы верим, что Украина победит, а после победы наша продукция будет помогать восстанавливать страну", – заявил член совета директоров BGV Group Management Сергей Войцеховский .

Он отметил, что ориентировочные инвестиции в разведку и запуск мощностей предприятия сегодня достигают около $22 млн.

ООО "Гранитный карьер" ведет промышленную деятельность на базе Жеревского месторождения. Компания запустила производство высококачественного щебня с годовой мощностью более 1,5 млн тонн по переработке горной массы.

Предприятие закупило полностью новый парк техники от ведущих производителей,  располагает собственной железнодорожной инфраструктурой с автоматизированной системой погрузки вагонов.

"В настоящее время компания нацелена усиливать промышленные мощности для увеличения количества изготовления украинского щебня, уже используемого партнерами для восстановления украинской инфраструктуры", – отметили в сообщении. 

Контекст:

В "Первом форуме восстановления: Житомирщина" приняли участие представители 50 стран. Мероприятие было посвящено вопросам масштабов разрушений региона и приоритетным проектам восстановления, механизмам приобщения стран-союзников к восстановлению Житомирской области и опыта кооперации вокруг восстановления (пример Эстонии).

Среди ключевых спикеров форума были первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко, соучредитель Коалиции RISE Ukraine Виктор Нестуля.

Теги: Эстония, инвестиции, экономика, промышленность, Министерство инфраструктуры, Житомирская область, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, карьер, открытие, восстановление
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