ВАКС приговорил за взяточничество к 8,5 года лишения свободы главу суда в Киевской области. СМИ назвали его

Приговор может быть обжалован в течение месяца, отметили в ВАКС Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным одного из глав суда за просьбу неправомерной выгоды в особо крупном размере. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 года с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что решено также конфисковать все имущество, которое принадлежит обвиняемому.

"Начало срока отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания судьи из Киевской области после вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения", – объяснили в ВАКС.

В антикоррупционном суде не указали фамилию приговоренного и суд, который он представляет. По данным "Слово и дело", речь идет о председателе Барышевского райсуда Александре Лысюке.