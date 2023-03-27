ВАКС приговорил за взяточничество к 8,5 года лишения свободы главу суда в Киевской области. СМИ назвали его

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным одного из глав суда за просьбу неправомерной выгоды в особо крупном размере. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 года с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года", – говорится в сообщении.
В суде отметили, что решено также конфисковать все имущество, которое принадлежит обвиняемому.
"Начало срока отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания судьи из Киевской области после вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения", – объяснили в ВАКС.
В антикоррупционном суде не указали фамилию приговоренного и суд, который он представляет. По данным "Слово и дело", речь идет о председателе Барышевского райсуда Александре Лысюке.
"Слово и дело" пишет, что, по данным следствия, Лысюк просил взятку в 565 тыс. грн за вынесение решений по гражданским делам в пользу истцов. Судью детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили в сентябре 2017 года.
Место рассмотрения материалов следствия несколько раз менялось: суд в Киевской области, затем в Черниговской, позже дело попало в ВАКС.
В марте 2019 года Высший совет правосудия отстранил Лысюка от совершения правосудия до вступления приговора в силу.