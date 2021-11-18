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Вероятность дефолта Украины выросла на 20% после вмешательства правительства в выплаты "зеленых" облигаций – СМИ

Вероятность дефолта Украины международные инвесторы теперь оценивают в пять раз выше, чем вероятность дефолта России
Вероятность дефолта Украины международные инвесторы теперь оценивают в пять раз выше, чем вероятность дефолта России
Фото: depositphotos.com

Агентство "РБК-Украина" проанализировало данные отчета Dragon Capital и отметило, что пятилетние CDS (Credit Default Swap) Украины, или кредитно-дефолтные свопы, выросли на 20% – до 504,24 пункта. Журналисты отмечают, что это произошло после решения правительства вмешаться в механизм выплаты "зеленых" еврооблигаций и заблокировать платеж в адрес компании ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова.

"Кредитный дефолтный своп (CDS) – финансовый инструмент, по которому покупаются/продаются риски неоплаты обязательств. По сути – это страховка от дефолта государства. Чем выше стоимость дефолтных свопов, тем выше риск дефолта. Если 11 ноября индекс CDS составлял 422 пункта, то после скандала с невыплатой облигаций – возрос до 504 пункта (по состоянию на 16 ноября). Для сравнения: пятилетние CDS России котируются на уровне 100 пунктов. Соответственно вероятность дефолта Украины международные инвесторы теперь оценивают в пять раз выше, чем вероятность дефолта России", – сказано в материале агентства.

Контекст:

Стоимость еврооблигаций DTEK Renewables после манипуляций со средствами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упала ниже номинала, отметили в компании. Вместе с этим упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

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