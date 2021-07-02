"Vodafone Украина": Украинская власть не выполняет обязательства, которые взяла на себя перед мобильными операторами

"Законопроектом сейчас предполагается повышение частотной ренты на 5%, что приведет к дополнительным фискальным расходам для операторов оценочно более 100 млн грн в год для рынка. Мы надеемся, что из законопроекта будут исключены нормы, которые повышают радиочастотную ренту. Ведь наложить мораторий на повышение ставок данной ренты – требование меморандума о развитии покрытия LTE 900, подписанного представителями государства – президентом и премьер-министром – и мобильными операторами в 2019 году", – рассказала Дейнега.

По ее словам, мобильные операторы добросовестно выполняют свои обязательства по меморандуму, в частности инвестируют сотни миллионов гривен в построение широкого покрытия LTE900, и вправе рассчитывать на то, что государство будет выполнять свои.

"Мы рекордными темпами разворачиваем национальное покрытие 4G, в основном в небольших населенных пунктах. И очень рассчитываем на то, что государство со своей стороны также будет выполнять обязательства, предусмотренные в меморандуме, что будет свидетельствовать о последовательности и предсказуемости инвестиций для международных инвесторов и национального бизнеса", – подчеркнула Дейнега.