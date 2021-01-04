Военный эксперт: Импорт электроэнергии из России и Беларуси – это бессмыслица

В Украине бизнес пострадал после российской агрессии, когда перестал торговать с Россией или брать оттуда сырье, а теперь отдельные предприятия могут поставлять оттуда электроэнергию, заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

Александр Мусиенко: Это вообще нонсенс – в государстве, имеющем такой энергетический потенциал, как Украина, решать вопрос о поставках Фото: nbnews.com.ua

В разгар военной агрессии России против Украины власть по неизвестным причинам позволила определенному кругу компаний закупать электроэнергию у страны-агрессора. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Это вообще нонсенс – в государстве, имеющем такой энергетический потенциал, как Украина, решать вопрос о поставках. Мотивируя это вроде тем, что это рынок. Так, извините, многие пострадали после российской агрессии, в частности бизнес, который перестал торговать с Россией или брать оттуда сырье. А теперь, оказывается, отдельные предприятия могут поставлять оттуда электроэнергию – это нонсенс", – сказал он.

Украина с начала года импортировала из Беларуси 150 МВт-ч электроэнергии. По данным "Интерфакс-Украина", электроэнергию из Беларуси выкупили ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Днепросталь-Энерго". "Днепросталь-Энерго" принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, "Донбассэнерго" принадлежит бизнесмену и нардепу от группы "Довіра" Максиму Ефимову.

По данным издания ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", они получили доступ к пересечениям на месячном аукционе.

В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Временный запрет на импорт электроэнергии из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. 16 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси, вопреки позиции Зеленского, писал "Цензор.НЕТ". НКРЭКУ разрешила трейдерам заключать контракты на поставку электроэнергии в 2021 году, отмечало издание.

За два дня до решения НКРЭКУ, 14 декабря, народный депутат от "Батьківщини", первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года. Но в сессионный зал документ пока не выносился.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK.