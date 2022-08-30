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"Возврат акциза на дизель приведет к росту цен и ударит по миллионам рабочих мест". Федерация работодателей написала письмо Гетманцеву

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В ФРУ призвали Гетманцева не возвращать ставки акциза на дизельное топливо.
В ФРУ призвали Гетманцева не возвращать ставки акциза на дизельное топливо.
Фото: depositphotos.com

Восстановление ставок акцизного налога на дизель приведет к росту инфляции и чревато потерей рабочих мест. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к председателю комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, нардепу от "Слуги народа" Данилу Гетманцеву. Письмо ФРУ 30 сентября распространила в СМИ, документ есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

В ФРУ отметили, что дизель является стратегической позицией для многих отраслей экономики: добывающей и тяжелой промышленности, которая не может работать без тяжелой техники, сельского хозяйства, стратегически важного государственного предприятия "Укрзалізниця" и других сфер.

"Повышение стоимости дизеля из-за возврата акцизного налога приведет к дальнейшему повышению железнодорожного тарифа и стоимости грузовых перевозок по автодорогам, повышению себестоимости промышленной и аграрной продукции, и росту инфляции, что ставит под угрозу деятельность целых отраслей и под риск удержания рабочих мест", – подчеркнули в ФРУ .

В федерации призвали Гетманцева не возвращать ставки акциза на дизельное топливо.

Налоговый комитет ВР одобрил доработанный законопроект №7668-д, которым возвращаются акцизы на топливо: на газ возвращается акциз в размере 52/1000 л, акциз для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола приравнивается к 100/10 (бензин и дизель) – €100/1000 литров.

Контекст:

Верховная Рада отменила акцизы на горючее в марте 2022 года, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отметили в Мининфраструктуры.

Предлагая возвращение акциза, в правительстве считают, что на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках это будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость топлива.

16 августа Железняк сообщил, что депутаты Рады дважды отказались включать в повестку дня законопроект на эту тему, не хватило 13 голосов за.

Теги: Верховная Рада, экономика, дизельное топливо, акциз, ФРУ, нефтепродукты, Даниил Гетманцев
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