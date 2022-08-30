"Возврат акциза на дизель приведет к росту цен и ударит по миллионам рабочих мест". Федерация работодателей написала письмо Гетманцеву

В ФРУ призвали Гетманцева не возвращать ставки акциза на дизельное топливо. Фото: depositphotos.com

В ФРУ отметили, что дизель является стратегической позицией для многих отраслей экономики: добывающей и тяжелой промышленности, которая не может работать без тяжелой техники, сельского хозяйства, стратегически важного государственного предприятия "Укрзалізниця" и других сфер.

"Повышение стоимости дизеля из-за возврата акцизного налога приведет к дальнейшему повышению железнодорожного тарифа и стоимости грузовых перевозок по автодорогам, повышению себестоимости промышленной и аграрной продукции, и росту инфляции, что ставит под угрозу деятельность целых отраслей и под риск удержания рабочих мест", – подчеркнули в ФРУ .

В федерации призвали Гетманцева не возвращать ставки акциза на дизельное топливо.

Налоговый комитет ВР одобрил доработанный законопроект №7668-д, которым возвращаются акцизы на топливо: на газ возвращается акциз в размере €52/1000 л, акциз для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола приравнивается к €100/10 (бензин и дизель) – €100/1000 литров.